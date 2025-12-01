女優の杉咲花（２８）が、来年１月期の日本テレビ系連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（１月１４日スタート、水曜・後１０時）に主演することが３０日、分かった。２３年にＷＯＷＯＷオリジナルドラマ「杉咲花の撮休」でタッグを組んだ今泉力哉監督が脚本・監督を務める。

恋人はいるものの「きちんと人を好きになること」を避けてしまっている主人公（杉咲）らを中心とした、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリーを会話劇で描く。

杉咲の同局ドラマ出演は、２１年「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」以来。今作では古着店でアルバイトしながら、小説家として執筆活動する２７歳の主人公・文菜（あやな）を演じる。制作チームが「普段着の恋の物語」と謳（うた）うように、杉咲は「言ってしまえば、とりたてて大きな事件が起きたり、登場人物が成長するようなこともあまりない物語」と等身大のストーリーを予告する。

演じる文菜は「そもそも恋愛とは何なのか？」などと真剣に考えを巡らせる役柄。「文菜の行動は、共感からは離れるものかもしれません。ですが、時間の有限性であったり、どんな出会いにも別れが付きまとうことに対して、深い寂しさを感じてしまう感度の高さに、私は惹（ひ）かれています」と愛着をのぞかせる。

今泉監督とのタッグには「ささやかな瞬間ばかりが描かれていて。監督らしい細やかな視点の優しさに筋肉がゆるまって、ふぅ、と息を吐きました。この座組で連続ドラマをやれることをたまらなく思っています」と喜びをあらわにする。今泉監督も「（文菜は）演じるのがすごく難しい役柄だと思うのですが、杉咲さんの思考と、声や身体の魅力とともにドラマを作れることはとても光栄で心強いです」と信頼を寄せている。