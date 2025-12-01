希少な柿や旬のみかんを使った3種類！和歌山バターサンド専門店101「冬限定フレーバー」

和歌山バターサンド専門店「101(イチマルイチ)」から、和歌山の冬の味覚を贅沢に使用した新作フレーバーが登場します。

2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)までの期間限定で、希少な柿や旬のみかんを使った3種類のバターサンドが販売中です。

和歌山バターサンド専門店101「冬限定フレーバー」

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土)

価格：各297円(税込320円)

販売場所：和歌山バターサンド専門店101店舗、公式オンラインサイト

今回の冬限定フレーバーで特に注目すべきは、「紀の川柿」を使用した一品です。

断面が星空のように黒く輝くこの柿は、和歌山県紀の川市の標高600mに位置する「天空の村」で栽培されています。

樹上で渋を抜く独自の熟成方法により、濃厚な甘さとシャキッとした食感を併せ持つ、大変希少な品種です。

天空の村 “紀の川柿”(季節限定・和歌山フレーバー)

黒いゴマ模様が特徴的な「紀の川柿」の魅力を最大限に引き立てるため、あえて甘さ控えめのバタークリームと合わせました。

素材そのものの濃密な甘みと、独特の歯ざわりが際立つ、冬だけの贅沢な味わいです。

まるごと有田みかん(季節限定・和歌山フレーバー)

全国的な知名度を誇る「有田みかん」を、果皮ごと仕込んだ自家製ジャムにして閉じ込めました。

ジューシーな果実感に加え、皮由来のほのかな苦みが奥行きを与え、バタークリームのコクと絶妙に調和します。

苺のキャラメルピスタチオ(季節限定)

冬に甘みを増す苺に、ほろ苦いキャラメルソースと香ばしいピスタチオを組み合わせたリッチなスイーツです。

フレッシュな酸味と濃厚な甘みが溶け合い、華やかな余韻を楽しめます。

101のバターサンドは、地元クラフトビールの麦芽粕をアップサイクルした香ばしいサブレ生地も特徴の一つ。

和歌山バターサンド専門店101「冬限定フレーバー」の紹介でした。

