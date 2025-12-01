ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が３０日、今宮に複数ポジションを守る準備を指示したことを明かした。遊撃一筋の名手を二塁、三塁、一塁でも起用する方針。地元の和歌山で主催する「小久保裕紀学童野球大会」のために故郷に凱旋（がいせん）した指揮官は、日本一の祝福を喜びつつ「気持ちは来季に向いています」と構想を語った。

今宮は２年目の１１年に一塁で１１試合に途中出場したが、１２年以降、守備に就いた１５７５試合は全て遊撃だ。ゴールデン・グラブ賞５度の守備は来季１７年目を迎える今も健在。それでも指揮官は「勝つ確率が上がると判断」と決めた。主戦場は遊撃だが、試合中の守備変更など戦術の幅を広げるため。今季は今宮も含めた故障続出のなか、若手の台頭で頂点へ。日本一を決めた数時間後に「一度壊す」と宣言した通り、あらゆる可能性を来季に残した。

特に遊撃は野村が飛躍。今宮には「もちろん遊撃で勝負。もう一回ショートで花を咲かせろ」とも告げた。同時に「野村勇と競争だと、はっきり伝えた」。左翼も柳田と柳町が競うなど、実績十分のベテランと若手の本格的な勝負で新チームをつくり上げる。（安藤 理）