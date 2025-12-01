パンやケーキなどのフード作品！BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2025」

BACON(ベーコン)が、全国で話題を呼ぶミニチュアアートの合同展覧会「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in まるひろ川越店」を開催します。

2025年12月23日(火)から12月30日(火)まで、埼玉県川越市のまるひろ川越店にて行われる、パンとスイーツのミニチュア作品が集う祭典です。

BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in まるひろ川越店」

開催期間：2025年12月23日(火)〜12月30日(火)

開催時間：午前10時〜午後7時 (※30日は午前9時〜午後6時) ※最終日は午後4時閉場

会場：まるひろ川越店 5階催場 (埼玉県川越市新富町2-6-1)

入場料：一般・大学・高校生500円 (中学生以下無料) ※アプリ事前予約400円

「ミニチュアベーカリーの世界展」は、累計来場者数300万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」の中でも特に人気の高い、パンやケーキなどのフード作品に特化したスピンオフ企画です。

会場には、思わず香りまで漂ってきそうなほど精巧なミニチュアパンや、物語性あふれるベーカリー作品が勢揃いします。

館内は全エリア撮影可能となっており、SNS映えするフォトスポットも設置されるため、来場者は自分だけのアングルで小さな世界を切り取ることができます。

川越初上陸の新作と「本物との見比べ」企画

今回の見どころは、人気クリエイターたちによる最新作の競演です。

「みにまる」による整然と並ぶパンの棚を表現した『しあわせ香るベーカリー』や、「Sherry&Rose」のアンティーク調の店舗作品『新かまどのベーカリー“horno”』などが展示されます。

また、「Yubirobo House」の手のひらサイズの朝食作品『焼きたてパンと手作りジャムの朝ごはん』など、まるひろ川越店初登場の作品も多数公開されます。

さらに特別企画として、リアルなミニチュア作品と実物のパンを並べて展示する「見比べコーナー」が登場します。

どちらが本物か見分けがつかないほどのクオリティを、肉眼で体感できるユニークな展示です。

完売必至の限定グッズとワークショップ

物販コーナーには、「cototto」や「まいにちごまふぅ」などのクリエイターたちの限定グッズが集結します。

キーホルダーやアクセサリー、ポーチなど、ここでしか手に入らないアイテムが目白押しです。

週末と祝日には、人気講師によるワークショップも開催されます。

「アイスラテ・ドーナツ」や「アニマルバーガー」、「ねこ食パンアレンジトースト」など、自分だけの小さな作品作りを体験できます。

職人技が光るミニチュアアートの魅力を凝縮した空間。

BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in まるひろ川越店」の紹介でした。

