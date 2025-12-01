本格的な薪サウナと焚火台も！ＳＨＥＬＴＥＲ．「ＳＨＥＬＴＥＲ．日光」

「自然と火」をモチーフに、人間の本能を解き放つサードプレイスを提供するＳＨＥＬＴＥＲ．ブランドから、新たな宿泊施設「ＳＨＥＬＴＥＲ．日光」が開業しました。

2025年11月、栃木県日光市に誕生した、1日1組限定の完全プライベートな貸切ヴィラです。

ＳＨＥＬＴＥＲ．「ＳＨＥＬＴＥＲ．日光」

開業時期：2025年11月

所在地：栃木県日光市明神2285-20

定員：最大10名(1日1組限定)

料金：1泊 49,000円〜(税込) ※変動あり

アクセス：日光宇都宮道路「日光IC」より車で約15分

「ＳＨＥＬＴＥＲ．日光」は、世界遺産・日光東照宮から車で約20分という観光に便利な立地にありながら、喧騒から離れた静寂な環境に位置しています。

観光地の人混みや、他者への気遣いから解放される「本物のプライベート空間」が広がっています。

自然と火、そして大切な人とのつながりを再構築する、心安らぐ滞在が叶います。

薪サウナと焚火で五感のリトリート体験

施設の中心には、本格的な薪サウナと焚火台が設置されています。

木の香りに包まれる檜サウナで身体を温め、水風呂を経て、自然の風を感じながら夜空を見上げる時間は格別です。

観光で疲れた身体を芯から癒す、「ととのう」を超えたリトリート体験が待っています。

また、屋根付きのBBQスペースも完備されており、天候を気にせず食事を楽しめます。

揺らめく焚火の炎を眺めたり、気兼ねなく花火を楽しんだりと、自由な時間を過ごせます。

和と洋が調和したくつろぎの空間

室内は、家族旅行や女子旅、三世代旅行など多様なスタイルにフィットするデザインです。

広々としたリビングダイニングは木のぬくもりにあふれ、パノラマウィンドウからは日光の自然を望めます。

さらに、畳の香りが心地よい和室も備えており、素足でくつろぐ日本ならではの滞在も可能です。

旅の終着地ではなく、旅のハイライトとなるような、自分たちだけの別荘体験を提供します。

日光の自然の中で、人間本来の感覚を取り戻す特別なひととき。

ＳＨＥＬＴＥＲ．「ＳＨＥＬＴＥＲ．日光」の紹介でした。

