女性８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」の増田彩乃が３０日、東京・港区の品川インターシティホールで行われた「女子高生ミスコン２０２５」の最終審査にゲストＭＣとして出演した。

「日本一かわいい女子高生」を決めるコンテストで、増田は愛知県の高校２年生だった２０２０年に最終審査まで残り「ＳＮＯＷ賞」を受賞。「私が芸能活動を始めたきっかけ。合宿で努力してきたと思うので、その成果が発揮されたらいいなと思います」と、ファイナリストの現役女子高生１５人にエールを送った。

ウォーキングや歌唱などのパフォーマンスを見届け「めっちゃキラキラしていた。表情や体の使い方といったそれぞれの見せ方が印象的で、私も頑張りたいなと思いました」と刺激を受けた様子。５年前に同じステージに立っていた自身を「今思うと、めっちゃ青春だった」と振り返った。

応募者約４万３０００人の頂点に立ったのは、福井県出身の高校１年生・なんりさん。人生で初めて参加したコンテストでのグランプリ受賞に、涙を流しながら「信じられない。数え切れないほどたくさんの努力を積み重ねてきました。将来はみんなを笑顔にできて、みんなが憧れる人になりたい」と宣言した。増田が受賞した「ＳＮＯＷ賞」も獲得した。

女子高生ミスコンと合わせて「日本一かわいい女子中学生」を決める「ＪＣミスコン２０２５」も行われ、鹿児島県出身の中学１年生・ほのさんがグランプリに輝いた。