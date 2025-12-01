海上から初日の出を眺める！うずしおクルーズ「初日の出クルーズ」

ジョイポート淡路島が運営する「うずしおクルーズ」より、2026年1月1日(木・祝)限定で「初日の出クルーズ」が特別運航されます。

国生みの島・淡路島の「福良(ふくら)」という縁起の良い地名から、新年の幕開けを祝う恒例の企画です。

うずしおクルーズ「初日の出クルーズ」

日時：2026年1月1日(木・祝)

集合・受付：5:30〜6:00 (出航 6:30 / 入航 8:00)

場所：兵庫県南あわじ市うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

定員：200名

料金(自由席)：中学生以上 8,000円、小学生 3,000円、幼児無料

料金(VIP席)：中学生以上 22,000円 (14名限定)

申込：公式WEBサイトより要予約

遊覧船「咸臨丸」から眺める初日の出は、海上ならではの神秘的な光景です。

水平線から昇る朝日がゆっくりと海面を赤く染め上げる美しさは、地上では味わえない特別な体験となります。

「福良」という地名に加え、一年で最初に目にする初日の出を組み合わせることで、2026年の健康と幸福を願う船旅です。

14名限定のVIP席と充実の船内サービス

本クルーズでは、通常プランに加えて14名限定のVIP席が用意。

華やかな貴賓室にて、淡路島産のお酒やソフトドリンクに加え、地元・福良にある「クボタ水産」の旬の鮮魚を使用したお刺身や縁起物を提供。

船長挨拶やブリッジ見学、専属スタッフの同行など、新年の始まりにふさわしい贅沢なひとときを過ごせます。

乗船者全員へのサービスとして、ウェルカムドリンク(甘酒、ホットコーヒー、玉ねぎスープ、オレンジジュース)が振る舞われます。

また、海上の寒さに備えて防寒着のレンタル(先着順)や、新年の願いを込める絵馬体験も実施されます。

新たな一年のスタートを、淡路島の海上で迎える特別なクルーズ。

うずしおクルーズ「初日の出クルーズ」の紹介でした。

