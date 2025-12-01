純粋で繊細なバニラとミルクの香りが楽しめる！乃が美 ゴディバ監修「ホワイトチョコレートクリーム」

高級「生」食パン専門店乃が美は、世界的なプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が監修した冬の新作を、2025年12月1日(月)より期間限定で発売します。

今回登場するのは、前回好評だった商品をさらにリッチに進化させた「ショコラ「生」食パン エクストラ」と、初登場となる「ホワイトチョコレートクリーム」の2品です。

今回は初登場となる「ホワイトチョコレートクリーム」を紹介します。

乃が美 ゴディバ監修「ホワイトチョコレートクリーム」

価格：税込1,000円

発売日：2025年12月1日(月)

ゴディバ監修としては初となる「ホワイトチョコレートクリーム」（税込1,000円）が登場します。

高品質なベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用し、純粋で繊細なバニラとミルクの香りが楽しめる一品です。

カカオの重厚感を追求した「黒」の食パンと、上品な甘さが引き立つ「白」のクリーム。

対極的な魅力を持つ2つの商品が、冬の食卓を華やかに彩ります。

