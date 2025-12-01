しっとりとした口あたり！DEARS 「焦がしバターフィナンシェ 焦香」

ニッチは、スイーツブランド「DEARS(ディアーズ)」より、新作『焦がしバターフィナンシェ 焦香(こがれこう)』をリリースしました。

焦がしバターの濃厚な風味に、ごま油とヘーゼルナッツの香ばしさを重ねた、奥行きのある味わいが特徴のフィナンシェです。

DEARS 「焦がしバターフィナンシェ 焦香」

発売日：リリース済み（順次販売開始）

価格：単品 280円(税抜)／4個セット 1,320円(税抜)／8個セット 2,640円(税抜)

販売店舗（常設）：cacaosic北千住マルイ店

販売店舗（催事）：高島屋新宿店、酒々井プレミアム・アウトレット、ジェイアール京都伊勢丹

「どこか懐かしく、どこか新しい」をコンセプトにするブランド「DEARS」から、香り・味わい・食感のすべてにこだわり抜いた新作が登場しました。

ひとくち食べた瞬間からじゅわっと広がるコクと香りが余韻として残り、しっとりとした口あたりを楽しめます。

香りと食感を生み出す3つの秘密

『焦香』のおいしさを支えているのは、焦がしバターの味わいを最大限に引き立てる素材の組み合わせと焼成方法です。

ヘーゼルナッツパウダーが生み出す深みのあるコクに加え、ごま油を使用することでやわらかな香ばしさをプラス。

さらに、繊細な焼き上げによって「じゅわっと、しっとり」とした食感を実現しました。

贈り物に最適な「だるま猫」デザイン

パッケージには、だるまをイメージした「ねこ」のモチーフが採用されています。

「縁起良く、願いが叶いますように」という想いが込められており、お祝い事や季節の贈り物、手土産としても最適です。

用途に合わせて選べる4個入りと8個入りの2種類が展開されています。

ニッチ「DEARS 焦がしバターフィナンシェ 焦香」の紹介でした。

