玉森裕太“確かななにか”を探して…1年間密着したドキュメンタリー配信 35歳の現在地「とりあえずできることを全力でやる」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太の初単独ドキュメンタリー番組『玉森裕太 MODE』が1日午前0時よりプライムビデオで世界配信を開始した。2024年のドームツアー『Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』、2025年のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の衣装企画から完成までの衣装監修の裏側を軸に、玉森の約1年に密着する。
【番組カット】撮影の様子も！シックな衣装の玉森裕太
Kis-My-Ft2のライブは、ファッション性の高い衣装が見どころの一つ。2018年から衣装監修に携わっている玉森は、衣装の制作に並々ならぬこだわりを持っている。2024年4月。玉森は日本を代表するセレブの1人として、イタリア・ミラノでのファッションウィークに出席。名だたるブランドの展覧会で、世界トップクラスの衣装の数々を目にした彼は「何、この空間？」と大興奮だ。
玉森が目指すのは「どこから見てもかっこいい衣装を作る」こと。「ライブのモチベーションの1つとして、ファッションはすごく大事」だという彼は、ミラノでの刺激やアイデアを衣装に取り入れようと模索する。そんな彼の“ファッションの原点”とは。
その2ヵ月後、今度はフランス・パリでのファッションウィークへ。有名ブランドのファッションを身にまとい、雑誌の撮影に応じていくなか、玉森に“ある知らせ”が入る。彼は真剣な表情で「どうしたら…どう頑張ったら…」と本音をつぶやく。
さらに番組では、ドームツアー『Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』の衣装の制作過程にも密着。4ポーズの衣装を制作するなか、玉森の提案で、2ポーズ目はカラフルな“ストーン”を施した衣装、そして4ポーズ目は大量の“安全ピン”で模様を描く衣装を作ることになった。「Kis-My-Ft2らしい、ファッションに寄せたキラキラを取り入れたい」という玉森。続けて、衣装に込める“グループへの想い”を明かすほか、メンバーたちも衣装監修・玉森への篤い信頼を語る。
玉森のこだわりを実現させようと、衣装チームは奮闘。ストーン3000個すべてを手縫いで施し終えるが、安全ピンの衣装は本番前夜の時点で“未完成”のまま。会場に居残るスタッフたちを前に、玉森は「本当にありがとうございます。頭が上がらないです…」と、周囲を気遣って“ある行動”に出る。
さらに番組のインタビューでは、玉森が衣装に込めたこだわりと狙いを“全解説”していく。ツアーの準備と並行して、玉森はドラマで演じるボクサーの役作りにも挑戦していた。番組では壮絶なトレーニングや減量に挑む様子にも密着。「とりあえずできることを全力でやる。ある仕事をやる。なくなるまでやる」「この業界って、次から次へと新しい人たちが来るじゃないですか。だから…」と、彼の仕事観が明らかになる。
そして2025年、アリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の衣装制作が本格スタート。演出の二階堂高嗣から玉森へ、衣装にまつわる“あるオーダー”が入る。「お金をかければ良いものはできる。でも、予算内で作るのもプロ」という玉森が注目しはじめたのは、韓国にある世界有数の卸売市場。
玉森は「俺をマネージャーなしでほったらかして大丈夫か？暴走するかもしれないぞ？（笑）」と、衣装に使用する“素材”を自らの足で見つけるべく、4000もの専門店が並ぶ韓国・ソウルの東大門総合市場へ。合皮、レザー、ムートン、レース、デニム、ツイードなど、膨大な数のパーツアイテムに圧倒される玉森。この1年間の経験を経て、彼はどんな衣装をプロデュースするのか。そして、アリーナツアーを終えたとき、彼が語った心境とは――。
今年35歳を迎え、「アイドルだけじゃなく、皆がそうだと思いますけど、自分にとっての『確かな何か』を作ろうとなりますよね」「いっぱいやってちょっとだけ報われるのが努力」と話す玉森。確かな“何か”を探して、飽くなき挑戦を続ける玉森裕太に密着していく。
