プレミアリーグ第13節、チェルシー対アーセナルのビッグロンドンダービーが行われた。



首位アーセナル、それを追いかける2位チェルシーという前節までの状況、そしてともにミッドウィークのCLでビッグクラブ相手に勝利を収めて臨む試合となり、大きな注目が集まった。



試合は立ち上がりからプレスの応酬に。必然的に局面での激しい球際を見せる展開となる。両チームともなかなか落ち着いてボールを持てない状況のなか、18分にはエステバンがこぼれ球を拾ってシュートを放つが、枠を大きく外れていく。





30分にはJ・ペドロがゴール正面でインカピエからボールを奪ってチャンスとなるが、カラフィオーリの素早い寄せによってシュートを打てず。32分にはエステバンのカットインからE・フェルナンデスがシュートを放つが、GKラヤにがっちりとセーブされる。しかし、チェルシーはメリーノの足を踏みつける形となったカイセドのレイトタックルが咎められ、VARの結果レッドカードの判定に。数的不利を負ってしまう。アディショナルタイムにはカウンターからマルティネッリがシュートを放つが、GKサンチェスが好セーブ。0-0でハーフタイムを迎える。1人少なくなったチェルシーは後半からエステバンに代えてガルナチョを投入。アーセナルはイエローカードをもらっていたカラフィオーリを下げてルイス・スケリーを投入した。立ち上がりの47分にはチェルシーがフリーキックからJ・ペドロが合わせるが、GKラヤがビッグセーブ。しかしその流れで得たコーナーキックからチャロバーが頭で合わせてネットを揺らし、10人のチェルシーが先制に成功する。アーセナルはスビメンディを下げてウーデゴーを投入し、より攻撃的な形にシフト。さらにマルティネッリに代えて古巣対戦のマドゥエケも投入し、ゴールを狙いにいく。すると59分、右サイドのサカからのクロスをメリーノが頭で合わせ、アーセナルが同点に追いついた。数的優位のなか決勝点が欲しいアーセナルは72分に負傷が癒えたギェケレシュを投入、さらに前線の圧を高めていく。しかしチェルシーも1人少ないながら球際とカウンターの鋭さは失われておらず、たびたびゴールにも迫りながらアーセナルの攻撃を弾き返していく。アーセナルはサカとマドゥエケの位置を入れ替えながらチャンスをうかがうが、なかなかシュートに持ち込むことができず時間が過ぎていく。アディショナルタイムにもゴールは生まれず、カードが乱れ飛んだ激しいダービーはドローで決着した。［スコア］チェルシー 1-1 アーセナル［得点者］チェルシートレヴォ・チャロバー（48）アーセナルミケル・メリーノ（59）