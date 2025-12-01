目黒蓮＆ミセスがCM初共演！ 目黒が路上で歌うミセスに差し入れする「午後の紅茶」新CM公開
Snow Manの目黒蓮と3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が出演する「キリン 午後の紅茶」の新テレビCM「奇跡の前夜」篇が、12月2日（火）から全国で順次放映される。目黒とミセスでCMで共演を果たすのは、今回が初となる。
【写真】うれしそうにミルクティーを持ってくる、もこもこ防寒スタイルの目黒蓮がかわいい 「午後の紅茶」CMカット
■CM楽曲はミセスの「私」
今回放映される「奇跡の前夜」篇は、華やかなイルミネーションが輝く寒い冬の夜に、路上で歌うミセスの3人に、目黒が温かい「午後の紅茶 ミルクティー」を差し入れるという、心温まるストーリー。
冬の新CMでは、今夏CMの「夏の影」篇で楽曲提供をしたミセスの3人（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）がそろって「午後の紅茶」のCMに初出演を果たし、同CMの楽曲にはミセスの2016年リリースのファーストアルバム収録曲「私」が使用されている。
同CMは、ミセスの3人が演じるストリートミュージシャンが雪の降り積もる夜の街角で路上ライブを行っているシーンから始まり、寒空の下、誰も聞いてくれない中で歌う3人に、目黒演じる友人が「午後の紅茶 ミルクティー」を差し入れる。
かじかんだ手を温めながら「凍えるかと思った。誰も聞いてくれなくて」と大森が話しかけると、目黒は心の中で「俺は、温まったけど」と返事をし、ほほ笑む。ミルクティーを飲んで温まった後、目黒は再び華やかなイルミネーションが輝く冬の街へと歩き去り、路上ライブが再開する。
今回の撮影では、「午後の紅茶 ミルクティー」を片手に4人で寄り添い自然な笑顔で談笑しているという、ほほ笑ましい光景が印象的だったそう。ふとした瞬間に交わされる視線や笑い声が重なり、まるで日常のひとコマを切り取ったかのような温かい雰囲気の中、撮影が進んだという。
カメラが回っていない合間にも、4人で冗談を言い合ったり、CMセットの中で若井と目黒さんが写真を撮る様子や、立ち位置を確認しながら4人で手を取り合って微調整を行ったり、お互いを自然にサポートし合う姿からは、チームとしての絆や信頼感がにじみ出ており、見ているだけで心が和む瞬間だったそう。
また、目黒の優しい声かけや、メンバー同士での小さな気遣いのやり取りにも、現場の雰囲気の良さが感じられたという。
さらに、目黒が真剣な表情でスタッフと細かな演出について話し合う姿や、カメラ位置や光の入り方まで丁寧に確認する様子には、作品づくりへの真摯（しんし）な姿勢が垣間見えたとのこと。
穏やかな笑顔と、真剣な眼差し。その両方が共存する撮影現場は、温かくも緊張感のある特別な空間だったそうだ。
さらに、メイキング映像では、目黒、ミセスがそれぞれ「午後の紅茶」との思い出を語っている。デビュー前のエピソードなど、ファン必見の貴重な内容となっている。
以下、目黒蓮とMrs. GREEN APPLEのインタビュー全文。
■目黒蓮インタビュー
Q．学生時代の「午後の紅茶」との思い出はありますか？
A．中学2年生で今の仕事を始めて、毎回オーディション会場に行った帰りの駅で、ホームでミルクティーを買って、家に帰る生活を、1年間くらい続けていました。オーディションに受かるのか発表が出ていないときは、「あ、ここでミルクティー買って飲んで帰るのは、これで最後になるのかな…」って、思いながら、すごく大事に飲んで帰っていた思い出があります。僕の中では（午後の紅茶は）すごく特別な飲み物で、初心に帰れる思い出があります。
Q．目黒さんにとって、あれは「奇跡の前夜」だったなと思える夜はありますか？
A. 思い返すと、何回かあります。それこそ、毎回オーディションが終わって帰っていて、受かったっていうことを知った時とか、デビューできるって分かった時ですね。
Q．オーディションを受けていた頃の自分へ、もしくは、夢を追いかけている方々にメッセージをお願いします。
A．頑張っていれば、良いことあるのかなと思います。今、目の前にあることを頑張っていて、結果だけでなくそこ（目標）に行くまで頑張っている自分がいれば、結果がどうであれ、その先で自分が頑張った時間は、どこかに活きてくると思います。今回のCMのように、一生懸命やっていたら誰かが見ていて、とか。その先で花咲くこともあるんじゃないのかなと思うので。
■Mrs. GREEN APPLEインタビュー
Q．学生時代の「午後の紅茶」との思い出はありますか？また、その頃に今のような未来を想像していましたか？
A．若井：学生時代は午後の紅茶まみれでした。毎日のように飲んでいましたし。食事のお供にも午後の紅茶のストレートやミルクティーはもちろん。
A．大森：ミルクティーは今回のCMじゃないけれど、冬に楽器背負って電車乗ってライブハウス行く途中で、午後の紅茶を買って暖を取っていたことを撮影しながら思い出しました。演じているというか、ほんとにこうだったなあって。そのぐらいあたりまえにあるものでした。
A．藤澤：午後の紅茶を持って登下校をしていたので、「まさかCMやらせていただけるとは」という気持ちでいっぱいです。
Q. 「奇跡の前夜」の中にいる方も多いと思いますが、そのような方々に向けてメッセージをお願いします。
A．大森：僕らもまだ真っ只中というか。その渦中にいると思っているので、何かをやり遂げたとか、やり終えた感じは、全くないです。アドバイスではないけれど、自分の信じた部分を突き進むしかないですよね。色々なものがちらついたりとかして、自分の軸がわからなくなる瞬間が絶対にあると思うんですけれど、それを正すのは自分の気持ちだと思っています。
【写真】うれしそうにミルクティーを持ってくる、もこもこ防寒スタイルの目黒蓮がかわいい 「午後の紅茶」CMカット
■CM楽曲はミセスの「私」
今回放映される「奇跡の前夜」篇は、華やかなイルミネーションが輝く寒い冬の夜に、路上で歌うミセスの3人に、目黒が温かい「午後の紅茶 ミルクティー」を差し入れるという、心温まるストーリー。
同CMは、ミセスの3人が演じるストリートミュージシャンが雪の降り積もる夜の街角で路上ライブを行っているシーンから始まり、寒空の下、誰も聞いてくれない中で歌う3人に、目黒演じる友人が「午後の紅茶 ミルクティー」を差し入れる。
かじかんだ手を温めながら「凍えるかと思った。誰も聞いてくれなくて」と大森が話しかけると、目黒は心の中で「俺は、温まったけど」と返事をし、ほほ笑む。ミルクティーを飲んで温まった後、目黒は再び華やかなイルミネーションが輝く冬の街へと歩き去り、路上ライブが再開する。
今回の撮影では、「午後の紅茶 ミルクティー」を片手に4人で寄り添い自然な笑顔で談笑しているという、ほほ笑ましい光景が印象的だったそう。ふとした瞬間に交わされる視線や笑い声が重なり、まるで日常のひとコマを切り取ったかのような温かい雰囲気の中、撮影が進んだという。
カメラが回っていない合間にも、4人で冗談を言い合ったり、CMセットの中で若井と目黒さんが写真を撮る様子や、立ち位置を確認しながら4人で手を取り合って微調整を行ったり、お互いを自然にサポートし合う姿からは、チームとしての絆や信頼感がにじみ出ており、見ているだけで心が和む瞬間だったそう。
また、目黒の優しい声かけや、メンバー同士での小さな気遣いのやり取りにも、現場の雰囲気の良さが感じられたという。
さらに、目黒が真剣な表情でスタッフと細かな演出について話し合う姿や、カメラ位置や光の入り方まで丁寧に確認する様子には、作品づくりへの真摯（しんし）な姿勢が垣間見えたとのこと。
穏やかな笑顔と、真剣な眼差し。その両方が共存する撮影現場は、温かくも緊張感のある特別な空間だったそうだ。
さらに、メイキング映像では、目黒、ミセスがそれぞれ「午後の紅茶」との思い出を語っている。デビュー前のエピソードなど、ファン必見の貴重な内容となっている。
以下、目黒蓮とMrs. GREEN APPLEのインタビュー全文。
■目黒蓮インタビュー
Q．学生時代の「午後の紅茶」との思い出はありますか？
A．中学2年生で今の仕事を始めて、毎回オーディション会場に行った帰りの駅で、ホームでミルクティーを買って、家に帰る生活を、1年間くらい続けていました。オーディションに受かるのか発表が出ていないときは、「あ、ここでミルクティー買って飲んで帰るのは、これで最後になるのかな…」って、思いながら、すごく大事に飲んで帰っていた思い出があります。僕の中では（午後の紅茶は）すごく特別な飲み物で、初心に帰れる思い出があります。
Q．目黒さんにとって、あれは「奇跡の前夜」だったなと思える夜はありますか？
A. 思い返すと、何回かあります。それこそ、毎回オーディションが終わって帰っていて、受かったっていうことを知った時とか、デビューできるって分かった時ですね。
Q．オーディションを受けていた頃の自分へ、もしくは、夢を追いかけている方々にメッセージをお願いします。
A．頑張っていれば、良いことあるのかなと思います。今、目の前にあることを頑張っていて、結果だけでなくそこ（目標）に行くまで頑張っている自分がいれば、結果がどうであれ、その先で自分が頑張った時間は、どこかに活きてくると思います。今回のCMのように、一生懸命やっていたら誰かが見ていて、とか。その先で花咲くこともあるんじゃないのかなと思うので。
■Mrs. GREEN APPLEインタビュー
Q．学生時代の「午後の紅茶」との思い出はありますか？また、その頃に今のような未来を想像していましたか？
A．若井：学生時代は午後の紅茶まみれでした。毎日のように飲んでいましたし。食事のお供にも午後の紅茶のストレートやミルクティーはもちろん。
A．大森：ミルクティーは今回のCMじゃないけれど、冬に楽器背負って電車乗ってライブハウス行く途中で、午後の紅茶を買って暖を取っていたことを撮影しながら思い出しました。演じているというか、ほんとにこうだったなあって。そのぐらいあたりまえにあるものでした。
A．藤澤：午後の紅茶を持って登下校をしていたので、「まさかCMやらせていただけるとは」という気持ちでいっぱいです。
Q. 「奇跡の前夜」の中にいる方も多いと思いますが、そのような方々に向けてメッセージをお願いします。
A．大森：僕らもまだ真っ只中というか。その渦中にいると思っているので、何かをやり遂げたとか、やり終えた感じは、全くないです。アドバイスではないけれど、自分の信じた部分を突き進むしかないですよね。色々なものがちらついたりとかして、自分の軸がわからなくなる瞬間が絶対にあると思うんですけれど、それを正すのは自分の気持ちだと思っています。