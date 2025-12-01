「大惨事だ」「信じられない」“アジア２位”の強豪がFIFAランク142位に衝撃の敗戦！まさかの予選敗退に海外騒然「最強クラスに勝つとは…」【U-17アジア杯予選】
まさかの番狂わせが反響を呼んでいる。
11月30日に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節（グループD）で、イランが開催国のインドと対戦。１−２で逆転負けを喫した。
この結果、インドと勝点７で並んだものの、直接対決で負けたため、まさかの予選敗退となった。
アンダーカテゴリーとはいえ、A代表のFIFAランキングでは日本に次ぐアジア２位の20位につける強豪が、同142位のサッカー後進国に敗れるという波乱に、世界のサッカーファンが反応。SNS上では次のような声が上がった。
「大惨事だ」
「歴史が変わった」
「イランは恥をかいた」
「信じられない結果だ」
「（イランは）サッカー連盟の会長を代える時がきた」
「インドがアジア最強クラスに勝つとは…」
「イランには悪夢だ」
「素晴らしいニュースだ」
「インドサッカーの新時代だ」
U-17アジアカップで過去３度決勝に進んでいるイランは、来年５月にサウジアラビアで開催される本大会に出場することさえ叶わなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
