◇F1第23戦カタールGP 決勝（2025年11月30日 ルサイル・サーキット＝1周5.419キロ×57周）

レッドブルの角田裕毅は決勝で4戦ぶりに10位入賞を果たした。 15番手から好スタートを切ったものの、1周目で2台に抜かれ16番手に後退。2度のタイヤ交換を終えて終盤は11番手につけ、前を行くレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）を抜けなかったものの、最後にレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）がパンクで順位を落としたため10位に食い込んだ。

3番手からスタートしたレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1時間24分38秒241で2戦連続今季7勝目、通算70勝目をマーク。今季ドライバーズポイントを396点に伸ばし、4位だったマクラーレンのランド・ノリス（英国）と12点差の総合2位に浮上して最終戦アブダビGP（決勝12月7日）に総合5連覇を懸けることになった。

角田はレース後のインタビューで「順位を上げられるようにベストを尽くした。セーフティーカーが入るこういうレースでは、ある意味決まった戦略を強いられるので、コース上でオーバーテークすることが大切になるけど、ここは高速コーナーでDRSゾーンが1つしかないので、抜くのがとても難しかった。タフだったが、それを受け入れた」と振り返った。

スプリントでの好調が一転、16番手タイムにとどまった予選では「期待していたペースを得られなかった」と明かしながらも、「そんな状況でもマックスとは0.3秒差。普通ならQ3（予選3回目）へ進めるし、彼との差はわずかだった。自分がやることをやった」と説明。最終戦へ向け「アブダビではもう一歩前進して、彼をできる限り助けたい」とフェルスタッペンの逆転総合優勝を“援護”する考えを示した。

▽決勝順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)ピアストリ（マクラーレン）

(３)サインツ（ウィリアムズ）

(４)ノリス（マクラーレン）

(５)アントネッリ（メルセデス）

(６)ラッセル（メルセデス）

(７)アロンソ（アストンマーチン）

(８)ルクレール（フェラーリ）

(９)ローソン（レーシングブルズ）

(10)角田裕毅（レッドブル）

(11)アルボン（ウィリアムズ）

(12)ハミルトン（フェラーリ）

(13)ボルトレート（キックザウバー）

(14)コラピント（アルピーヌ）

(15)オコン（ハース）

(16)ガスリー（アルピーヌ）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

リタイア ハジャー（レーシングブルズ）

リタイア ベアマン（ハース）

リタイア ヒュルケンベルク（キックザウバー）