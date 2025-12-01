[11.30 ラ・リーガ第14節](モンティリビ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ジローナ]

先発

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

DF 2 ウーゴ・リンコン

DF 4 アルナウ・マルティネス

DF 12 ビトール・レイス

DF 24 アレックス・モレノ

MF 18 アゼディン・ウナヒ

MF 20 アクセル・ビツェル

MF 23 イバン・マルティン

FW 15 ビクトル・ツィハンコフ

FW 19 ブラディスラフ・バナト

FW 21 ブライアン・ヒル

控え

GK 1 ドミニク・リバコビッチ

GK 43 A. Andreev

DF 16 アレハンドロ・フランセス

DF 28 Gibert Jordana

MF 3 ホエル・ロカ

MF 10 ヤセル・アスプリージャ

MF 29 L. Kourouma

FW 9 アベル・ルイス

FW 44 P. Ba

監督

ミチェル

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 15 アルダ・ギュレル

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

シャビ・アロンソ

