ジローナvsR・マドリー スタメン発表
[11.30 ラ・リーガ第14節](モンティリビ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 2 ウーゴ・リンコン
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 12 ビトール・レイス
DF 24 アレックス・モレノ
MF 18 アゼディン・ウナヒ
MF 20 アクセル・ビツェル
MF 23 イバン・マルティン
FW 15 ビクトル・ツィハンコフ
FW 19 ブラディスラフ・バナト
FW 21 ブライアン・ヒル
控え
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
GK 43 A. Andreev
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 28 Gibert Jordana
MF 3 ホエル・ロカ
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 29 L. Kourouma
FW 9 アベル・ルイス
FW 44 P. Ba
監督
ミチェル
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 15 アルダ・ギュレル
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります