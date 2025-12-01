ラ・リーガ 25/26の第14節 セルタとエスパニョールの試合が、12月1日02:30にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはブライアン・サラゴサ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、イアゴ・アスパス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）、ラモン・テラツ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、エスパニョールが選手交代を行う。ラモン・テラツ（MF）からキケ（FW）に交代した。

69分、セルタは同時に2人を交代。ハビ・ルエダ（DF）、イアゴ・アスパス（FW）に代わりイライクス・モリバ（MF）、ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）がピッチに入る。

76分、エスパニョールは同時に3人を交代。フェルナンド・カレロ（DF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）に代わりクレメンス・リーデル（DF）、エドゥ・エスポジト（MF）、ホフレ・カレーラス（FW）がピッチに入る。

79分、セルタは同時に2人を交代。フラン・ベルトラン（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）に代わりパブロ・ドゥラン（FW）、ビリオット・スウェドベリ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分、ついに均衡が崩れる。エスパニョールのエドゥ・エスポジト（MF）のアシストからキケ（FW）がヘディングシュートが生まれエスパニョールが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エスパニョールが0-1で勝利した。

なお、セルタは90+5分にフェラン・ジュルガ（FW）に、またエスパニョールは72分にウルコ・ゴンサレス（DF）、90+5分にカルロス・ロメロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 04:30:32 更新