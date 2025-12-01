ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」は4日目を迎える。注目は11Rだ。

井上VS城間の攻防が熱い。節イチ級の城間のパワーは見逃せない。それでも地元イン戦なら井上で負けられない。人気に応えてみせる。石原は引き波にハマらず差せれば。3日目連勝とリズムアップした津田も要警戒だ。

＜1＞井上忠政 良い時の住之江の体感になってきた。絶対に壊したくないのでキープで。

＜2＞石原光 回り足や行き足がいい。直線も下がる感じはなくて普通はある。だいぶ良くなっていて、問題ない仕上がり。

＜3＞城間盛渚 スタートで様子を見すぎました。でも、伸び返していたし足は変わらずいい。伸びが良くてレース足がいい。

＜4＞篠原飛翔 日増しに良くなっています。グリップしたし足も悪くない。調整を外さないように。

＜5＞津田陸翔 止める方向の調整で回り足が良くなりました。ウィリーターンができるようになったし押しています。

＜6＞村上宗太郎 直線は持つようになったけど回って進まなくなった。なかなかバランスが取れない。