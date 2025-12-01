フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（３０）が１２月３１日をもって同局を退社することが３０日、分かった。大学の同級生で医師と結婚し、８月２６日放送の「めざましテレビ」で結婚を生報告。９月に挙式を行っていた。結婚を機に家庭と仕事の両立を図るべく、退職を決断。退職後の具体的な仕事について、同局は「退職後については、個人のことですので、こちらでは回答を控えさせていただきます」と答えた。

東大医学部卒の経歴を誇る美人アナの、３０歳の節目での大きな決断。藤本アナは、入社から７年間在籍した同局に向けて「社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とし、今後について「家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります」とコメントした。

藤本アナは１９年４月に入社。学生時代にファッション誌で読者モデルを務めた経験もあり、才色兼備でお茶の間に愛されている。現在担当している「めざましテレビ」は１２月２５日、「さんまのお笑い向上委員会」は１２月１３日、「Ｍｒ．サンデー」は来年３月末まで担当する。関係者によると、番組共演しているタレント・明石家さんま、宮根誠司にはすでに退職のあいさつをしたという。

後任として来年１月からの「めざましテレビ」の情報キャスターは、原田葵アナ、新加入の小室瑛莉子アナ、高崎春アナが務める。「−お笑い向上委員会」は、１２月２４日放送の「クリスマス生放送ＳＰ」より原田葵アナが担当する。

◇藤本万梨乃（ふじもと・まりの）１９９５年１０月３０日生まれ。福岡県出身。東大医学部卒。２０１９年４月フジテレビに入社。異色の経歴で注目を集め、人気アナウンサーの仲間入り。１９年から「めざましテレビ」でフィールド・エンタメ・情報キャスターを務め、２３年から「Ｍｒ．サンデー」でＭＣを担当。２２年から「さんまのお笑い向上委員会」も担当し、バラエティー番組もこなしてきた。趣味・特技はダンス。