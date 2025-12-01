ブンデスリーガ 25/26の第12節 アイントラハト・フランクフルトとウォルフスブルクの試合が、12月1日01:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）、アンスガー・クナウフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、クリスティアン・エリクセン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。ジャン・バホーヤ（FW）、マリオ・ゲッツェ（MF）に代わりナムディ・コリンズ（DF）、ミシー・バチュアイ（FW）がピッチに入る。

67分に試合が動く。ウォルフスブルクのサエル・クンベディ（DF）のアシストからアーロン・ゼンター（DF）がゴールを決めてウォルフスブルクが先制。

71分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。モハメド・アムーラ（FW）、パトリック・ビマー（FW）に代わりジェナン・ペイチノビッチ（FW）、マティアス・スバンベリ（MF）がピッチに入る。

77分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。エリエス・スヒリ（MF）からマフムド・ダフード（MF）に交代した。

82分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アンスガー・クナウフ（FW）からジェシク・ヌガンカム（FW）に交代した。

86分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。ヤニック・ゲルハルト（MF）、クリスティアン・エリクセン（MF）に代わりビニシウス・ソウザ（MF）、デニス・バブロ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分アイントラハト・フランクフルトが同点に追いつく。ミシー・バチュアイ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もウォルフスブルクの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はフル出場した。

2025-12-01 03:40:38 更新