Snow Man 目黒蓮とMrs. GREEN APPLEが、12月2日より放映開始となる『キリン 午後の紅茶』の新CM『奇跡の前夜』篇に出演する。

（関連：【画像あり】Snow Man 目黒蓮＆Mrs. GREEN APPLEが共演、『午後の紅茶』新CM場面カット）

本CMでは、華やかなイルミネーションが輝く寒い冬の夜、路上で歌うMrs. GREEN APPLEの3人（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）に目黒が温かい『午後の紅茶 ミルクティー』を差し入れるという、心温まるストーリーを展開。今夏のCM『夏の影』篇で楽曲提供したMrs. GREEN APPLEが、揃って『午後の紅茶』CMに初出演する。CM楽曲には、Mrs. GREEN APPLEが2016年にリリースした1stアルバム収録曲「私」が起用され、CMの世界観に寄り添ったスペシャルアレンジで冬の特別感を印象付けている。

メイキング映像では、目黒、Mrs. GREEN APPLEがそれぞれ『午後の紅茶』との思い出を語っており、デビュー前のエピソードなども明かされている。

今回の撮影では、『午後の紅茶 ミルクティー』を片手に4人で寄り添い、自然な笑顔で談笑しているという、微笑ましい光景が見られた。ふとした瞬間に交わされる視線や笑い声が重なり、まるで日常のひとコマを切り取ったかのような温かい雰囲気の中、撮影が進んだ。カメラが回っていない合間にも、4人で冗談を言い合ったり、CMセットの中で若井と目黒が写真を撮ったり、立ち位置を確認しながら4人で手を取り合って微調整を行う一幕も。お互いを自然にサポートし合う姿からは、チームとしての絆や信頼感が滲み出ており、また目黒の優しい声かけや、メンバー同士での小さな気遣いのやり取りにも、現場の雰囲気の良さが感じられたという。

さらに、目黒が真剣な表情でスタッフと細かな演出について話し合う姿や、カメラ位置や光の入り方まで丁寧に確認する様子など、作品づくりへの真摯な姿勢が垣間見えるシーンも。穏やかな笑顔と、真剣な眼差し、その両方が共存する撮影現場は、温かくも緊張感のある空間となった。

・目黒蓮 インタビュー

Q．学生時代の「午後の紅茶」との思い出はありますか？

中学2年生で今の仕事を始めて、毎回オーディション会場に行った帰りの駅で、ホームでミルクティーを買って、家に帰る生活を、1年間くらい続けていました。オーディションに受かるのか発表が出ていないときは、「あ、ここでミルクティー買って飲んで帰るのは、これで最後になるのかな…」って、思いながら、すごく大事に飲んで帰っていた思い出があります。僕の中では（午後の紅茶は）すごく特別な飲み物で、初心に帰れる思い出があります。

Q．目黒さんにとって、あれは「奇跡の前夜」だったなと思える夜はありますか？

思い返すと、何回かあります。それこそ、毎回オーディションが終わって帰っていて、受かったっていうことを知った時とか、デビューできるって分かった時ですね。

Q．オーディションを受けていた頃の自分へ、もしくは、夢を追いかけている方々にメッセージをお願いします。

頑張っていれば、良いことあるのかなと思います。今、目の前にあることを頑張っていて、結果だけでなくそこ（目標）に行くまで頑張っている自分がいれば、結果がどうであれ、その先で自分が頑張った時間は、どこかに活きてくると思います。今回のCMのように、一生懸命やっていたら誰かが見ていて、とか。その先で花咲くこともあるんじゃないのかなと思うので。

・Mrs. GREEN APPLE インタビュー

Q．学生時代の「午後の紅茶」との思い出はありますか？また、その頃に今のような未来を想像していましたか？

若井滉斗：学生時代は午後の紅茶まみれでした。毎日のように飲んでいましたし。食事のお供にも午後の紅茶のストレートやミルクティーはもちろん。

大森元貴：ミルクティーは今回のCMじゃないけれど、冬に楽器背負って電車乗ってライブハウス行く途中で、午後の紅茶を買って暖を取っていたことを撮影しながら思い出しました。演じているというか、ほんとにこうだったなあって。そのぐらいあたりまえにあるものでした。

藤澤涼架：午後の紅茶を持って登下校をしていたので、「まさかCMやらせていただけるとは」という気持ちでいっぱいです。

Q．「奇跡の前夜」の中にいる方も多いと思いますが、そのような方々に向けてメッセージをお願いします。

大森：僕らもまだ真っ只中というか。その渦中にいると思っているので、何かをやり遂げたとか、やり終えた感じは、全くないです。アドバイスではないけれど、自分の信じた部分を突き進むしかないですよね。色々なものがちらついたりとかして、自分の軸がわからなくなる瞬間が絶対にあると思うんですけれど、それを正すのは自分の気持ちだと思っています。

周り（状況）はこうなっているし、誰かに「〇〇はこう言われている」とか思うこともあるけど、自分の信じた道というのが積み重なって、いくつか重なり合って奇跡というものがあるのかなあという気がしています。急にパッと出てくるものではなく、積み重ねてくしかないなと僕等は自分たちに言い聞かせてやっています。会場とか規模で言うと、昔から考えたらとてつもない経験させていただいているなというのはありますが、やっぱり音楽を表現することや、自分たちに誠実であることはすごく難しいことなので、まだまだだなと思ってやっています。

（文＝リアルサウンド編集部）