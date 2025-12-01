セリエA 25/26の第13節 アタランタとフィオレンティナの試合が、12月1日02:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはアデモラ・ルックマン（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。アタランタのシャルル・デケテラーレ（FW）のアシストからオディロン・コスヌ（DF）がゴールを決めてアタランタが先制。

ここで前半が終了。1-0とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分アタランタが追加点。アデモラ・ルックマン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アタランタが2-0で勝利した。

なお、アタランタは84分にイサク・ヒエン（DF）に、またフィオレンティナは59分にマリン・ポングラチッチ（DF）、69分にパブロ・マリ（DF）、71分にローランド・マンドラゴラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 04:00:44 更新