¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤¬30Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëÂç¹õ¥ß¥µ¡Ê¥é¥¤¥Ö¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«¿ÈºÇÂç¤È¤Ê¤ë1Ëü5000¿Í¤Î¿®¼Ô¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎÁ°¤Ç18¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸å¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¾¸ý¾å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ê10Ëü63¡Ë¤¬¡ÖZÀ¤Âå°Ê²¼¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¡Ä¡×¡ÖXÀ¤Âå°Ê²¼¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¡Ä¡×¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå°Ê²¼¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¡Ä¡×¤È¤¢¤ª¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ù¡¹¤Ë¶«¤ÓÀ¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¾å¾º¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤âÏ¹¿Í·Á¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡×¤Î±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é°ËâÅª±é½Ð¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£¥´¥¸¥é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¹½À®°÷¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢´½¤ª¤±¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤ÈÃæ¤«¤é³Õ²¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡Ö¥Õ¥Ï¥Ï¥Ï¡Ä¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÁÏÀ¤µ¡×¤«¤é¹õ¥ß¥µ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡³Õ²¼¤¬¡Ö¡ÊÆý¡Ë¼ó¤òÀö¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤â¤Æ¤¢¤½¤ó¤Ç¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ù¤Ð¿®¼Ô¤¿¤Á¤Ï×ò¹û¡Ê¤³¤¦¤³¤Ä¡Ë¤ÎÉ½¾ð¡£²ÐÃì¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃ¸ú¤ä¡¢³Õ²¼¤¬¤«¤¸¤Ã¤¿¥ê¥ó¥´¤òµÒÀÊ¤ËÅê¤²¤¿¤ê¤È¡¢Âç²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬10Ëü60ºÐ¤ò±Û¤¨¤ëÄ¶¹âÎð¥Ð¥ó¥É¡£¥é¥¤¥Ç¥óÅòß·ÅÂ²¼¡Ê10Ëü61¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥½¥¸¥¸¥¤¥Ð¥ó¥É¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¤µ¤ËÀÄ½Õ¤É¿¿¤óÃæ¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¼þÇ¯¤òµ¡¤ËºÆ·ëÀ®¡£Á´¹ñ18²ñ¾ì19¸ø±é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤êÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³Õ²¼¤â¡Ö¼Â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤È¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼´ü´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£±¦¼ê¿À·Ð¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÌó7¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥ë¡¼¥¯ä»»²ËÅ¡Ê10Ëü61¡Ë¤â¡ÖÉÔ°Â¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎºÆ·ëÀ®¤¬½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬³Õ²¼¤¬¡Ö²ò»¶¤·¤Ê¤¤¡ª±äÄ¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢1Ëü5000¿Í¤Î¿®¼Ô¤¬Ç®Îõ¤Ê´¿À¼¤òÁ÷¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆËâÎò28Ç¯5·î¡ÊÍèÇ¯26Ç¯5·î¡Ë¤ËºÆ¤Ó¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¡×¤Èº£ÅÙ¤â°ú¤Â³¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë