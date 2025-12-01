地球デビュー４０周年のハードロックバンド「聖飢魔２」が３０日、さいたまスーパーアリーナで全国大黒ミサツアー「ＴＨＥ ＥＮＤ ＯＦ ＳＥＡＳＯＮ ＯＮＥ」ＦＩＮＡＬの最終日を迎え、活動継続と来年の大黒ミサツアー開催を発表した。

アンコール終盤の会場に衝撃が走った。主宰でヴォーカルのデーモン閣下が「聖飢魔２は今、持ち歌が１９０曲。２００曲目指したいねえ？」と呼びかけた上で、「今日は解散する予定の日だが、解散しない！ 延長！」と絶叫した。

今回で５度目の期間限定再集結だが、これまでは期間終了とともに解散してきただけに継続は異例。来年５月からの新たな大黒ミサツアー「ＳＥＡＳＯＮ ２」の開催を発表し「（延長期間は）とりあえず１年ぐらい。我々も体がガタガタで、テキパキやらないと。５年も待ってられない。解散するぞ詐欺？ ああ、そう言えばいい。今日ここはゴールではない。スタートだ」と“第２章”の幕開けを宣言した。

本編では、閣下が棺おけから登場する演出で会場を沸かせた。史上最多となる１万５０００人の信者（ファン）を前に「今日もたっぷりもてあそんでやるぞ」と不敵な笑み。伸びやかな高音を駆使して、代表曲「蝋人形の館」「ＥＬ ＤＯＲＡＤＯ」など全１８曲を披露した。

４月に始まった同ツアーは、１８会場１９公演が全て完売。この日はツアーを締める“ＦＩＮＡＬ”と銘打ち、２４日の大阪城ホールと合わせて行われた。

ドラムのライデン湯澤殿下は、無我夢中で駆け抜けた８か月に「青春ど真ん中という感じ。みんなのおかげだ！」と興奮。ギターのジェイル大橋代官とベースのゼノン石川和尚も「ありがとう！」と感謝の言葉を重ねた。

右腕に神経障害を抱えながらステージに上がるギターのルーク篁（たかむら）には、大きな拍手が注がれた。「この拍手があるから、やってよかったと思えるんだぜ！」と喜んだ。

アンコールを終えたステージには、聖飢魔２が地球に初めて姿を現した早稲田大学から応援部吹奏楽団がっ約３０人の隊列で登場。バンドの活動継続を祝うかのように構成員（メンバー）を演奏で送り出し、粋な演出で締めくくった。

◆聖飢魔２（せいきまつ） 悪魔の集団。悪魔教の布教のためにハードロックバンドの様式を用いて魔暦前１４（１９８５）年地球デビュー。魔暦前１３（１９８６）年、小教典「蠟人形の館」が日本のヘヴィメタル史上初となる３０万枚の売り上げを記録。魔暦前１０（１９８９）年に大教典「ＷＯＲＳＴ」がオリコン１位、同年ＮＨＫ紅白歌合戦出場。いずれもメタルバンドでは史上初。魔暦元（１９９９）年に公約通り地球での任務を終了し解散。今回が５度目の期間限定再集結。現在の構成員はデーモン閣下、ライデン湯澤殿下、ゼノン石川和尚、ルーク篁参謀、ジェイル大橋代官。