リーグ・アン 25/26の第14節 アンジェとRランスの試合が、12月1日01:15にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはシディキ・シェリフ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45分に試合が動く。Rランスのオドソンヌ・エドゥアール（FW）のアシストからフロリアン・トバン（FW）がゴールを決めてRランスが先制。

ここで前半が終了。0-1とRランスがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、アンジェが選手交代を行う。イマド・アブデリ（MF）からリリアン・ラオリゾア（DF）に交代した。

64分、アンジェは同時に2人を交代。カルレンス・アルカス（DF）、ルイス・ムートン（MF）に代わりハロウナ・ジビリン（FW）、プロスペル・ペテ（FW）がピッチに入る。

70分、Rランスが選手交代を行う。ウェスレイ・サイード（FW）からフロリアン・ソトカ（FW）に交代した。

71分、アンジェは同時に2人を交代。ジャック・エコミ（DF）、ヤシン・ベルクダム（MF）に代わりフローラン・ハニーン（DF）、マリウス・クーコル（DF）がピッチに入る。

74分Rランスに貴重な追加点が入る。サムソン・ベイドゥー（DF）のアシストからフロリアン・トバン（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

しかし、76分、アンジェのハロウナ・ジビリン（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もRランスの選手交代が行われたがそのまま試合終了。Rランスが1-2で勝利した。

なお、アンジェは89分にハリス・ベルケブラ（MF）に、またRランスは48分にルーベン・アギラール（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

