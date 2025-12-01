リーグ・アン 25/26の第14節 ルアーブルとリールの試合が、12月1日01:15にスタッド・オセアンにて行われた。

ルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、ゴドソン・キエレメ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはオサメ・サハラウイ（MF）、オリビエ・ジルー（FW）、フェリックス・コレイア（FW）らが先発に名を連ねた。

39分、リールが選手交代を行う。アイサ・マンディ（DF）からシャンセル・ムベンバ（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

51分にリールのアイウブ・ブアディ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

57分、リールは同時に2人を交代。オリビエ・ジルー（FW）、フェリックス・コレイア（FW）に代わりハムザ・イガマネ（FW）、イーサン・エムバペ（MF）がピッチに入る。

64分、ルアーブルは同時に2人を交代。フォデ・ドゥクレ（DF）、シモン・エボノグ（MF）に代わりヤシン・ケフタ（MF）、ムバワナ・サマッタ（FW）がピッチに入る。

72分、リールは同時に2人を交代。オサメ・サハラウイ（MF）、ヌガル・ムカウ（MF）に代わりハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、ナビル・ベンタレブ（MF）がピッチに入る。

80分、ルアーブルは同時に2人を交代。ラスール・ヌジャイ（MF）、ゴドソン・キエレメ（MF）に代わりフェリックス・マンビンビ（FW）、レダ・カドラ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分、ついに均衡が崩れる。リールのイーサン・エムバペ（MF）のアシストからハムザ・イガマネ（FW）がゴールが生まれリールが先制する。

その後もルアーブルの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リールが0-1で勝利した。

なお、ルアーブルに所属する瀬古 歩夢（DF）はフル出場した。

2025-12-01 03:20:56 更新