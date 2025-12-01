リーグ・アン 25/26の第14節 ロリアンとニースの試合が、12月1日01:15にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。

ロリアンはサンブ・スマノ（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）、パブロ・パジス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはテレム・モッフィ（FW）、モハメドアリ・チョー（FW）、ティアゴ・ゴウベイア（FW）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。ロリアンの選手によるオウンゴールによりニースが先制。

しかし、31分ロリアンが同点に追いつく。ローラン・アバルジェル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+2分ロリアンが逆転。アルセーヌ・クアシ（DF）のアシストからサンブ・スマノ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とロリアンがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分ロリアンが追加点。バモ・メイテ（DF）のアシストからサンブ・スマノ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ロリアンが3-1で勝利した。

なお、ロリアンは27分にダーリン・ヨンワ（DF）に、またニースは56分にソフィアン・ディオプ（FW）、90分にイサク・ヤンソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 03:21:01 更新