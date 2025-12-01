STARTO ENTERTAINMENT、年内で株式会社TOKIOとの“エージェント契約終了”発表
芸能事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは11月30日、株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了すると発表した。
公式サイトに掲載された「株式会社TOKIOに関するご報告」では、「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了することとなりました」と報告。
そして「30年以上にわたりファンの皆さまをはじめ、多くの関係者の方々に支えていただきながら、活動を続けてまいりました。これまで共に歩んでいただいたファンの皆さまに心より感謝申し上げます」とつづっている。
株式会社TOKIOは2020年7月に設立。その後、資本的に旧ジャニーズ事務所から独立し、2024年4月よりSTARTO ENTERTAINMENTとエージェント契約を締結したが、2025年6月に国分太一さんに関する問題が浮上したことで、グループとしてのTOKIOは解散、株式会社TOKIOも廃業を決めた。城島茂、松岡昌宏の今後については、まだ正式発表されていない。
公式サイトに掲載された「株式会社TOKIOに関するご報告」では、「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了することとなりました」と報告。
株式会社TOKIOは2020年7月に設立。その後、資本的に旧ジャニーズ事務所から独立し、2024年4月よりSTARTO ENTERTAINMENTとエージェント契約を締結したが、2025年6月に国分太一さんに関する問題が浮上したことで、グループとしてのTOKIOは解散、株式会社TOKIOも廃業を決めた。城島茂、松岡昌宏の今後については、まだ正式発表されていない。