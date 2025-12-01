三菱地所から、横浜・関内エリアの道路空間を活用したイベント「関内ストリートパーク2025」が開催されます。

2025年12月5日(金)と6日(土)の2日間限定で行われます。

普段は車が行き交う通りが、誰もが自由にくつろげるオープンスペースに変身します。

関内ストリートパーク2025

開催期間：2025年12月5日(金)・6日(土)

開催時間：11:00〜16:00 ※荒天中止・小雨決行

開催場所：関内北口駅前通り

参加費：無料（飲食・物販は有料）

現在「関内駅前地区第一種市街地再開発事業」が進んでいる関内駅前エリア。

その一角にある「関内北口駅前通り」を舞台に、街の道路をひらく社会実験的なイベントが開催されます。

通りがまるで公園のような空間になり、キッチンカーやマルシェ、音楽ライブなどが楽しめます。

くつろぎ空間とキッチンカー

関内の車道にベンチやテーブルセットが設置され、特別なリラックススポットが登場します。

キッチンカーエリアでは、グルメを楽しみながらエコにも触れられる工夫が凝らされています。

飲食後のリサイクルを促すエコステーションが設置され、環境に配慮した運営が行われます。

＜出展キッチンカー＞

【12月5日(金)】

マットケバブ、野方ホープ、Lino Marama Cafe、Tortuga

【12月6日(土)】

マットケバブ、野方ホープ、カフェハウオリ、キッチン海すずめ

横浜の魅力が詰まったマルシェ

地域ならではのこだわり商品や、作家によるアイテムが並ぶマーケットです。

焼き菓子やコーヒー、雑貨など、歩くだけで楽しいラインナップが揃います。

＜出展マルシェ＞

【12月5日(金)】

アート工房クローバー、NPO法人まぐのりあ さらい工房、でっかいそら一天、まちふく、スマイルガーデン、くっきーはっぴー、ジョイカンパニー

【12月6日(土)】

アート工房クローバー、NPO法人まぐのりあ さらい工房、でっかいそら一天、ジョイカンパニー、ぴぐれっと、YOKOHAMA Dry、横濱蔵出しチーズケーキ寿々喜屋

音楽で彩るストリートライブ

週末の関内を音楽で彩るパフォーマンスも実施されます。

リズムと笑顔があふれるひとときを提供します。

＜出演者＞

【12月5日(金)】

伊与木一彦、chyai

【12月6日(土)】

猫部、Goo Goo Gumbo Bros、UN-STELLA(アンステラ)、刈川圭祐

いつもの通りがちょっと特別な空間に変わる2日間。

再開発が進む街の風景の中で、新しい関内の楽しみ方を発見できるイベントです。

三菱地所「関内ストリートパーク2025」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post キッチンカーやマルシェが集結！関内ストリートパーク2025 appeared first on Dtimes.