アプリ開発体制を大幅強化！双日テックイノベーション「ザイナスの全株式取得」

双日テックイノベーション株式会社(略称：STech I)が、2025年11月28日付で株式会社ザイナスの発行済全株式を取得しました。

両社は今後、自社アプリケーション開発および受託開発領域において連携を強化します。

事業シナジーの最大化を図り、顧客へのさらなる価値提供を実現する構えです。

双日テックイノベーション「ザイナスの全株式取得」

実施日：2025年11月28日

対象企業：株式会社ザイナス(本社：大分県大分市)

ザイナスは、「お客様と地域社会の未来をより良くする」という理念のもと、大分県および首都圏にて事業を展開する企業です。

長年にわたる受託開発・SES事業に加え、近年ではクラウドやAI、IoTなどの先端技術を駆使した自社プロダクト開発にも注力しています。

寮管理システム「Smart Dorm」や防災情報活用プラットフォーム「PREIN」などがその代表例です。

一方、STech Iは「最高のアプリケーションを作り、お客様のビジネスを創る」をコンセプトに掲げています。

自社開発の業務ソリューション「Naticシリーズ」を軸に、デジタル活用による業務効率化やプロセス最適化を推進してきました。

今回の株式取得により、両社が持つ高度な開発力や先端技術、業務ソリューションのノウハウが融合されます。

顧客のビジネス変革をさらに加速させる、新たな価値創出が期待されます。

株式会社ザイナスについて

所在地は、大分県大分市金池南1丁目5番1号 コレジオ大分5階です。

2018年10月に設立され、従業員数は167名(発表時点)を擁します。

お客様の課題を解決するオーダーメイド開発や、自社プロダクトの開発・販売を行っています。

双日テックイノベーション株式会社について

所在地は、東京都千代田区二番町3-5麹町三葉ビルです。

国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、システム開発などを手掛けています。

2024年7月1日に日商エレクトロニクス株式会社から商号変更し、新たなブランドシンボルと共にイノベーションへの挑戦を続けています。

高度な開発力と先端技術を持つ両社の連携。

企業のDX推進やビジネス変革を支える強力なパートナーシップとなりそうです。

双日テックイノベーションによる「株式会社ザイナスの全株式取得」の紹介でした。

