カジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」から、全面リニューアルされたパスタソース全6種が登場します。

2025年12月より、ECサイトや百貨店などで新発売されます。

約1年の開発期間を経て、より本格的で生パスタの食感に合う味わいを追求しました。

イタリア直輸入のパスタマシンで製造した京小麦と新鮮卵の生パスタとのセット販売も開始されます。

ダニエルズ「パスタソース」リニューアル＆生パスタセット

発売時期：2025年12月

販売場所：ダニエルズ ECサイト、各デパート日配コーナー

内容：各ソース単品、生パスタセット、ギフトセット

URL：https://www.daniels-factory.jp/view/category/pasta_sauce

お店で人気の味をご自宅でも手軽に楽しんでいただきたいという想いから、自社工場のノウハウを注ぎ込み改良・新開発を行いました。

定番のボロネーゼから、魚介の旨味が詰まったソースまで、バラエティ豊かなラインナップが揃いました。

イタリア直輸入のパスタマシンで圧力をかけて押し出した生パスタは、もちもちでありながらアルデンテの食感を楽しめる本格派です。

全6種類のパスタソース ラインナップ

●牛肉100％ ダニエルズ自慢の粗挽き牛肉ボロネーゼ

単品：767円(税込) / 生パスタセット(フェトチーニ)：1,069円(税込)

牛肉100％のコクと旨味が凝縮された、ダニエルズ自慢の一品です。

●卵黄を加えて仕上げるチーズたっぷりカルボナーラ

単品：702円(税込) / 生パスタセット(スパゲッティ)：994円(税込)

濃厚な卵黄とベーコンの旨味が特徴の、クリーミーなソースです。

●自家製グアンチャーレのアマトリチャーナ

単品：702円(税込) / 生パスタセット(リングイネ)：994円(税込)

豚肉の旨味がたまらない名物パスタをご自宅で。

●ショートパスタに合う 溺れ蛸のアラビアータ

単品：1,069円(税込) / 生パスタセット(ペンネ)：1,372円(税込)

唐辛子の辛味が食欲をそそる、蛸の旨味が溶け込んだソースです。

●海老とマッシュルームのトマトクリーム オマール海老のビスク仕立て

単品：907円(税込) / 生パスタセット(スパゲッティ)：1,210円(税込)

生クリームを加えたまろやかでコクのある味わいが楽しめます。

●極上豚の煮込み トマトクリームソース

単品：745円(税込) / 生パスタセット(リングイネ)：1,048円(税込)

ブランド豚を使用した贅沢なトマトクリームソースです。

ギフトセットも登場

お歳暮や贈り物に最適なギフトセットも用意されています。

パスタセット4種詰め合わせ(3,000円)や、南イタリア直輸入のディナープレートが付いたセット(6,000円)など、食卓を彩るアイテムです。

京都を代表するカジュアルイタリアン「ダニエルズ」の味を、お家でゆっくりと。

こだわりのソースと生パスタで、特別な食事の時間をお楽しみください。

株式会社グラマラスフード「ダニエルズ パスタソース」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本格生パスタの味を自宅で！ダニエルズ「パスタソース」全面リニューアル appeared first on Dtimes.