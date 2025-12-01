こういうの探してた！（歓喜）【ユニクロ】軽くてぽかぽか♡「高機能アウター」

寒くて外出するのが億劫に……。そんな冬を快適に過ごしたいなら、【ユニクロ】の「高機能アウター」が頼りになりそう。今回は、「新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿を使用」（公式ECサイトより）した“パフテックシリーズ”から、おすすめの商品をピックアップしてお届け。きちんと感のあるデザインでオンにもオフにも使えそうなハーフコートや、大人カジュアルの相棒にしたくなりそうなパーカなど、冬コーデの即戦力になりそうなアイテムが登場しています。

オンオフ使えるきちんと見えハーフコート

【ユニクロ】「パフテックハーフコート」\12,900（税込・セール価格）

「表地は上品な光沢感のあるポリエステル素材」（公式ECサイトより）を使用したハーフコートは、カジュアルになりすぎず上品に着こなせるのが魅力。襟付きデザインがきちんと感も演出します。休日だけではなく、ビジネスシーンにも活躍しそうです。サッと脱ぎ着しやすいミドル丈なのも嬉しいポイント。

見た目も実用性も備わったコンビネーションジャケット

【ユニクロ】「コンビネーションパフテックジャケット」\6,990（税込）

身頃にパフテック、袖や肩まわりにフリース素材を使用した、ドッキングデザインが特徴の一枚。動きやすさもおしゃれ見えも備わったジャケットです。公式ECサイトによると、ボディ部分は「針穴がなく雨や風が侵入しにくい」とのこと。冬のレジャーシーンにも重宝しそうです。

大人カジュアルの相棒にしたいキレイめパーカ

【ユニクロ】「パフテックパーカ」\7,990（税込・セール価格）

キルティングのないクリーンな表面感と、ほんのりツヤのある素材で作られたこちらのパーカは、カジュアルすぎずキレイめに着こなせるのが魅力。高めの襟と大きめに設計されたフードで、開けても閉めてもおしゃれな雰囲気をまとえそう。撥水加工 & 内側にパッチポケット付きと、機能性も備わっています。

ディテールにこだわったサマ見えジャケット

【ユニクロ】「パフテックユーティリティジャケット」\9,990（税込）

襟とカフス裏に使用したコーデュロイ素材が、さりげなくおしゃれな雰囲気を演出。裏地のチェック柄やJW ANDERSONロゴ入りボタン、大きめのポケットもアクセントになり、サラッと着るだけでサマ見えが叶う予感。腰まわりがもたつきにくい着丈で、ボリュームのあるボトムスもバランスよく着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i