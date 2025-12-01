SUBIR AKASAKA TOKYOにて、特別なバレンタインイベント『愛内里菜 VALENTINE’S SHOW2026』が開催されます。

2026年2月14日(土)のバレンタインデー当日に、極上の「食」と「ライブ」が融合したひとときが提供されます。

開放的な空間で、愛内里菜のパワフルなボーカルと美食を堪能できるディナーショーです。

愛内里菜 VALENTINE’S SHOW2026

開催日：2026年2月14日(土)

会場：SUBIR AKASAKA TOKYO（東京都港区赤坂2-14-5）

チケット料金：全席指定 20,000円(税込)

チケット一般販売：2025年12月12日(金) 12:00開始

「“食”と“ライブ”で英気を養っていただく、最高の時間をお届けしたい」という想いから企画されたバレンタインショーです。

2000年のデビュー以来、数々のヒット曲を生み出し、紅白歌合戦への出場経験も持つ愛内里菜が出演。

2026年2月3日にはニューアルバム「EVER JOYFUL」のリリースも控えており、新旧織り交ぜたパフォーマンスに期待が高まります。

会場「SUBIR AKASAKA TOKYO」

会場となる「SUBIR AKASAKA TOKYO」は、赤坂駅から徒歩2分という好立地にあります。

特筆すべきは、都内随一となる天井高15mを誇る開放的な空間です。

広々としたホールに響き渡る最高の演奏を、全身で体感することができます。

特製コース料理と監修スイーツ

本イベントは、飲み放題付きの特製コース料理とともにショーを楽しめるスタイルです。

さらに特典として、「愛内里菜監修スイーツ」がお土産として用意されています。

バレンタインデーならではの甘いプレゼントが、思い出に華を添えます。

昼公演と夜公演の2部制で開催され、それぞれのライフスタイルに合わせて参加可能です。

大切な人との記念日や自分へのご褒美に、音楽と美食に酔いしれる特別なバレンタインを過ごしたくなるイベントです。

MISEL株式会社「愛内里菜 VALENTINE’S SHOW2026」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特製コース料理とライブで特別な一日！愛内里菜 VALENTINE'S SHOW2026 appeared first on Dtimes.