岐阜県瑞穂市の「PLANT-6瑞穂店」駐車場内に、同社8店舗目となる直営ガソリンスタンド「PLANT GAS 瑞穂給油所」をオープンします。

2025年12月5日(金)のオープンを予定しています。

「生活のよりどころ」となる最強の生活インフラを目指し、買い物ついでに利用できる利便性の高い給油所が誕生します。

PLANT GAS 瑞穂給油所

オープン予定日：2025年12月5日(金)

所在地：岐阜県瑞穂市犀川5丁目64番地(PLANT-6瑞穂店 敷地内)

営業時間：7:00〜21:00(年中無休)

取扱商品：ガソリン、軽油、灯油、ドライブスルー洗車

決済方法：現金、PLANT Pay、クレジットカード

PLANT直営ガソリンスタンドならではの低価格を実現します。

混雑時でもスムーズに利用できるよう、給油所は8レーンを備えています。

全てのレーンで左右どちらの給油口にも対応できるロングホースを採用しており、待ち時間の短縮が図られています。

オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、期間限定のお得なキャンペーンが実施されます。

1. ガソリンをオープン記念特価にて提供

期間限定の特別価格は、オープン当日にホームページやPLANTアプリにて発表される予定です。

2. PLANT Payでのお支払いでさらにお得

実施期間：オープン日 〜 2025年12月31日(水)

PLANT各店で使えるチャージ式電子マネー「PLANT Pay」で支払うと、表示価格よりガソリン・軽油・灯油がリッターあたり3円引きとなります。

生活に欠かせないガソリンスタンドが併設されることで、PLANT-6瑞穂店での買い物がさらに便利になります。

オープン記念のお得な機会に、ぜひ利用してみてはいかがになる新店舗です。

株式会社PLANT「PLANT GAS 瑞穂給油所」オープンの紹介でした。

