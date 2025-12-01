子どもとの向き合い方に悩む保護者に寄り添う！manatea「【教育・子育て】親子に寄り添うレッスン特集」

株式会社わたしのお教室が運営する学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)(R)」にて、「教育・子育て」をテーマにした特別レッスンの特集が公開されました。

2025年11月25日より公開されています。

冬休みを前に、受験や進路、日々のコミュニケーションなど、子どもとの向き合い方に悩む保護者に寄り添う内容となっています。

manatea「【教育・子育て】親子に寄り添うレッスン特集」

特集ページ：https://mana-tea.jp/features/7.html

冬休みは、子どもたちがこれまでの学びを振り返り、苦手なことやつまずきを見直す絶好のタイミングです。

一方で、保護者にとっては子どもの成長や進路に対する不安を感じやすい時期でもあります。

manateaでは、そんな保護者の悩みに応えるため、子どもの可能性を伸ばすためのパーソナライズ選書や、スポーツ進学相談など、様々なプロフェッショナルによるレッスンを用意しました。

【全年齢OK】子どものためのオーダーメイド選書

講師：齊藤美琴先生

レッスン形式：チャット相談

中学受験における国語の指導経験を持つ齊藤美琴先生による大人気レッスンです。

幼児期から思春期までに良書に出会うことの大切さを重視し、チャットでのヒアリングを通じて、その子にぴったりの12冊を提案してくれます。

単なる選書だけでなく、読書から読解力向上への繋げ方や、本選びのポイントについても相談可能です。

心や言葉の土台となる「本との出会い」をサポートします。

【保護者向け】プロサッカー選手を目指す親子のための進路相談

講師：五藤先生

レッスン形式：オンラインレッスン

元プロサッカー選手から住職になるという異色の経歴を持つ五藤先生による進路相談です。

サッカー少年少女をサポートする保護者に向けて、経験に基づいた具体的なアドバイスを行います。

「本当にそのサポート方法で大丈夫なのか？」「子どもは成長するのか？」といった悩みを、40分間のオンラインセッションで解決へと導きます。

学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)」について

「manatea」は、「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトにしたプラットフォームです。

チャット相談、オンライン、対面、動画という4つのレッスンタイプから、ライフスタイルに合わせて学ぶことができます。

140以上のジャンルを取り扱い、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも多数登録しています。

冬休みの貴重な時間を、親子にとって実りあるものにするために。

プロの知見を借りて、子育てや教育の悩みを解消するきっかけを提供してくれる特集です。

株式会社わたしのお教室「manatea」教育・子育てレッスン特集の紹介でした。

