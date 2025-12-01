アンリ・シャルパンティエとコラボ！ホンダモビリティ南関東「ホンダ クリスマスフェア」
株式会社ホンダモビリティ南関東から、洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」とコラボレーションしたキャンペーン「ホンダ クリスマスフェア」が開催されます。
2025年11月29日(土)より、東京、神奈川、埼玉、千葉の各店舗にて実施されます。
世界で最も売れたフィナンシェを代表商品とする人気ブランドとの特別な企画です。
ホンダモビリティ南関東「ホンダ クリスマスフェア」
開催期間：2025年11月29日(土)〜12月25日(木)
開催場所：東京、神奈川、埼玉、千葉の新車160店舗、中古車29店舗（合計189店舗）
対象：期間中に新車または中古車をご成約されたお客様
株式会社ホンダモビリティ南関東が展開する全189店舗（2025年11月時点）において、クリスマスシーズンを彩るフェアが開催されます。
今回は、兵庫県芦屋市発祥の洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」とのオリジナルコラボレーション企画です。
車の購入を検討している方にとって、嬉しい特典が用意されています。
成約プレゼント：ラング・ド・シャ・アソート Sボックス
期間中、対象店舗にて新車または中古車を成約された方に、もれなくプレゼントが進呈されます。
特典は「アンリ・シャルパンティエ ラング・ド・シャ・アソート Sボックス(4種 16個入)」です。
ここでしか手に入らないオリジナルデザインパッケージとなっています。
※プレゼントはご成約1件あたり1個となります。
※数に限りがあり、品切れの際はご容赦ください。
洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」
1969年に創業した「アンリ・シャルパンティエ」は、世界最高峰の技術でお菓子文化を生み出すブランドです。
代表作であるフィナンシェは世界的な販売記録を持つなど、多くの人々に愛されています。
創業より生ケーキはすべて手作りにこだわるなど、100年先を見据えたお菓子作りを行っています。
新しい愛車との出会いを、美味しい洋菓子とともに。
特別なクリスマスフェアで、ホンダモビリティ南関東各店舗が賑わいを見せそうです。
株式会社ホンダモビリティ南関東「ホンダ クリスマスフェア」の紹介でした。
