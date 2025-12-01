機能性とデザインを両立！ジアス「Eco de Happiness」新シリーズ

ジアスから、機能性とデザイン性を両立させたファブリックシリーズ「Eco de Happiness(エコデハピネス)」の第4弾が登場。

2025年11月28日より販売開始されます。

サスティナビリティやエコをテーマに、遮熱や遮光などの機能を大幅に強化したカーテンコレクションです。

ジアス「Eco de Happiness(エコデハピネス)」第4弾

発売日：2025年11月28日(金)

種類：105柄221アイテム

販売場所：ジアスショールーム全店

「Eco de Happiness」は、サスティナビリティを考慮しながら、日々の暮らしに嬉しい機能を備えたファブリックシリーズです。

第4弾となる今回は、全ての商品に省エネ機能やリサイクル機能を持たせ、環境への配慮を日常的なものにすることを目指しています。

デザイン性にも妥協せず、人と環境に心地よい、進化したファブリックコレクションとなっています。

驚異的な遮熱率「遮熱40」

一般的な遮熱レースカーテンの1.6〜2倍にあたる「遮熱率40％以上」を実現した新機能です。

夏の強い日差しや冬の冷気を大幅にカットし、冷暖房効率を高めることで省エネに貢献します。

快適な室温環境を作り出す、高機能なレースカーテンです。

トレンドカラーで完全遮光「遮光PRO」

独自の特殊製法により、「遮光率99.99％以上」を実現しました。

遮光カーテンにありがちな濃色だけでなく、軽やかなトレンドカラーや淡色でも高い遮光効果を発揮します。

インテリアの選択肢を広げながら、しっかりと光を遮断します。

軽さと遮光性の両立「スリム遮光」

これまでの遮光カーテンの「重い・分厚い」というイメージを払拭するシリーズです。

細い経糸を高密度で設計し、緯糸の本数を調整することで、高い遮光性を保ちながら驚くほどの軽さを実現しました。

すっきりとした窓辺を演出しながら、機能性も確保します。

ペットとの暮らしに「NekoHapi(ネコハピ)」

ネコのつめでキズがつきにくい、ペットとの暮らしの悩みを解決するシリーズも継続してラインアップされています。

特殊な加工糸を織り込むことで生地に強度を持たせ、つめの引っ掛かりを抑えます。

万が一つめが入ってしまってもほつれにくい仕組みで、愛猫との生活をサポートします。

環境に配慮しながら、遮熱や遮光といった高い機能性を備えた新しいカーテンシリーズ。

窓辺から心地よい暮らしと美しいインテリアを実現するアイテムです。

株式会社ジアス「Eco de Happiness」第4弾の紹介でした。

