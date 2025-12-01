◇F1第23戦カタールGP 決勝（2025年11月30日 ルサイル・サーキット＝1周5.419キロ×57周）

3番手からスタートしたレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1時間24分38秒241で2戦連続今季7勝目、通算70勝目をマークして総合2位に浮上し、最終戦アブダビGP（決勝12月7日）に逆転での総合5連覇を懸けることになった。ポールポジション（PP）から出たマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）は2位、同僚のランド・ノリス（英国）は4位にとどまった。ドライバーズポイントは首位ノリスが408点、2位フェルスタッペンは396点で12点差に肉薄。ピアストリは392点で3位に下がった。

タイヤ1セットの周回数が25周に制限され、最低2度のピットストップが必要となったレースで、7周目にアルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）と接触したキックザウバーのニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）がクラッシュ。セーフティーカー（SC）が入ったため各車一斉に最初のタイヤ交換を行ったが、マクラーレン勢はまさかのステイアウトを選んだ。

25周を終えてピアストリとノリスがピットインし、それぞれ4、5番手でコース復帰。フェルスタッペンがトップに立った。32周後に各車2度目のタイヤ交換を終え、ピアストリは42周目にピットインして2番手で復帰も、45周目に交換したノリスは5番手へ後退。マクラーレン勢は最初の選択が裏目に出て、フェルスタッペンに優勝をさらわれる形となった。

15番手から出た角田は10位で4戦ぶりの入賞を果たした。スタートは良かったものの、1周目で2台に抜かれ16番手に後退。最初のタイヤ交換を終えて12番手となり、来季のF1シートを争うレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）を追う形となった。2度目のピットインを終えてもローソンを抜けなかったが、最後にレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）がスローダウンして順位を落とし、10位に食い込んだ。

▼フェルスタッペン 素晴らしいレースだった。SCが入ってピットインする判断は正しかった。タフな週末だったが、力強いレースができた。（マクラーレンの選択は）面白いと思ったよ。

▼ピアストリ 今夜は明らかに正しい判断ができなかった。今思えばどうすればよかったのかは明白だが、それはチームで議論するべきことだ。今はちょっと受け入れがたい。

▽決勝順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)ピアストリ（マクラーレン）

(３)サインツ（ウィリアムズ）

(４)ノリス（マクラーレン）

(５)アントネッリ（メルセデス）

(６)ラッセル（メルセデス）

(７)アロンソ（アストンマーチン）

(８)ルクレール（フェラーリ）

(９)ローソン（レーシングブルズ）

(10)角田裕毅（レッドブル）

(11)アルボン（ウィリアムズ）

(12)ハミルトン（フェラーリ）

(13)ボルトレート（キックザウバー）

(14)コラピント（アルピーヌ）

(15)オコン（ハース）

(16)ガスリー（アルピーヌ）

(17)ストロール（アストンマーチン）

(18)ハジャー（レーシングブルズ）

リタイア ベアマン（ハース）

リタイア ヒュルケンベルク（キックザウバー）