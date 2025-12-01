岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・住田町、一関市、宮城県・登米市、栗原市、大崎市、涌谷町
1日午前2時26分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の住田町と一関市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、仙台泉区、石巻市、松島町、それに大衡村です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
住田町 一関市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 仙台泉区 石巻市
松島町 大衡村
■震度2
□岩手県
大船渡市 釜石市 北上市
遠野市 奥州市 平泉町
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
宮城美里町 南三陸町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台若林区 塩竈市
多賀城市 東松島市 富谷市
七ヶ浜町 利府町 大和町
大郷町 女川町 名取市
角田市 岩沼市 蔵王町
大河原町 柴田町 宮城川崎町
亘理町 山元町
□福島県
二本松市 田村市 福島伊達市
桑折町 国見町 川俣町
相馬市 南相馬市 大熊町
新地町 飯舘村
■震度1
□岩手県
陸前高田市 大槌町 花巻市
西和賀町 金ケ崎町 宮古市
山田町 盛岡市 八幡平市
矢巾町
□宮城県
仙台太白区 白石市 七ヶ宿町
村田町 丸森町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 本宮市 大玉村
鏡石町 天栄村 棚倉町
玉川村 平田村 小野町
いわき市 福島広野町 楢葉町
富岡町 川内村 双葉町
浪江町 葛尾村
□秋田県
横手市 大仙市
□山形県
最上町 舟形町 大蔵村
戸沢村 村山市 天童市
東根市 尾花沢市 中山町
大石田町 米沢市 高畠町
白鷹町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。