1日午前2時26分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の住田町と一関市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、仙台泉区、石巻市、松島町、それに大衡村です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
住田町　一関市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　仙台泉区　石巻市
松島町　大衡村

■震度2
□岩手県
大船渡市　釜石市　北上市
遠野市　奥州市　平泉町

□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
宮城美里町　南三陸町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台若林区　塩竈市
多賀城市　東松島市　富谷市
七ヶ浜町　利府町　大和町
大郷町　女川町　名取市
角田市　岩沼市　蔵王町
大河原町　柴田町　宮城川崎町
亘理町　山元町

□福島県
二本松市　田村市　福島伊達市
桑折町　国見町　川俣町
相馬市　南相馬市　大熊町
新地町　飯舘村

■震度1
□岩手県
陸前高田市　大槌町　花巻市
西和賀町　金ケ崎町　宮古市
山田町　盛岡市　八幡平市
矢巾町

□宮城県
仙台太白区　白石市　七ヶ宿町
村田町　丸森町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　本宮市　大玉村
鏡石町　天栄村　棚倉町
玉川村　平田村　小野町
いわき市　福島広野町　楢葉町
富岡町　川内村　双葉町
浪江町　葛尾村

□秋田県
横手市　大仙市

□山形県
最上町　舟形町　大蔵村
戸沢村　村山市　天童市
東根市　尾花沢市　中山町
大石田町　米沢市　高畠町
白鷹町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。