フライブルクvsマインツ スタメン発表
[11.30 ブンデスリーガ第12節](Europa-Park Stadion)
※27:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[マインツ]
先発
GK 1 ラッセ・リース
DF 16 シュテファン・ベル
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 48 K. Potulski
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 9 アルノー・ノルダン
MF 17 ベネディクト・ホラーバッハ
MF 24 川崎颯太
FW 7 イ・ジェソン
控え
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン
DF 30 シルバン・ビドマー
MF 15 レナード・マロニー
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 36 F. Moreno Fell
FW 37 ベン・ボブツェン
監督
ボー・ヘンリクセン
