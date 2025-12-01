上田綺世はOG誘発、フェイエノールトは最下位テルスターを下してリーグ戦2連敗ストップ
[11.30 エールディビジ第14節 テルスター 1-2 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは30日に第14節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でテルスターと対戦し、2-1で勝利。日本人2選手はともに先発し、上田は後半37分に途中交代した。渡辺はフル出場している。
2位のフェイエノールトは最下位のテルスター相手に序盤から攻勢を強めていく。前半25分には右サイドからのクロスに上田が合わせてゴールへ。公式記録上はオウンゴールとなったが、早い時間帯で先制点を手にした。
フェイエノールトは後半18分、先制点の起点を作ったMFアニス・ハジ・ムーサがカウンターを完結させて追加点を挙げる。44分に失点を喫したが、そのまま逃げ切った。
直近の公式戦で4連敗となっていたフェイエノールトだが、ひさびさの勝利。リーグ戦では2連敗を止め、3試合ぶりの白星を飾った。首位PSVとの勝ち点差は6となっている。
オランダ・エールディビジは30日に第14節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でテルスターと対戦し、2-1で勝利。日本人2選手はともに先発し、上田は後半37分に途中交代した。渡辺はフル出場している。
2位のフェイエノールトは最下位のテルスター相手に序盤から攻勢を強めていく。前半25分には右サイドからのクロスに上田が合わせてゴールへ。公式記録上はオウンゴールとなったが、早い時間帯で先制点を手にした。
フェイエノールトは後半18分、先制点の起点を作ったMFアニス・ハジ・ムーサがカウンターを完結させて追加点を挙げる。44分に失点を喫したが、そのまま逃げ切った。
直近の公式戦で4連敗となっていたフェイエノールトだが、ひさびさの勝利。リーグ戦では2連敗を止め、3試合ぶりの白星を飾った。首位PSVとの勝ち点差は6となっている。