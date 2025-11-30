「私の家から、あなたの家へ」　イソップがドーバー銀座でホリデーのインスタレーション開催

「イソップ（Aēsop）」が、2025年ホリデー限定ギフトキットコレクションの発売を記念したインスタレーションを、「ドーバーストリートマーケットギンザ（Dover Street Market Ginza）」で開催している。12月10日まで。

イソップは、過去最大規模の多様なギフトキットを揃えたホリデーコレクションを展開。ボディケアやホームフレグランスなど、日常の生活を豊かに彩る限定品をラインナップしている。

インスタレーションでは、「私の家から、あなたの家へ」という同コレクションのテーマを表現。大きさの変化と光沢のある真鍮仕上げのディスプレイを通して、慣れ親しんだものたちを再解釈し、スペース全体にギフトキットを積み重ね、遊び心あふれる空間に仕上げた。

なおドーバーストリートマーケットギンザの店頭とオンラインショップでは、アドベントカレンダー「ザ イソップ アボード」（7万3480円）をはじめとしたギフトキットを販売する。

■イソップ ギフトキット コレクション 「私の家から、あなたの家へ」Dover Street Market Ginza インスタレーション

期間：2025年11月21日（金）〜12月10日（水）

会場：ドーバー ストリート マーケット ギンザ 1F エレファントスペース

所在地：東京都中央区銀座 6-9-5 ギンザコマツ西館

営業時間：11:00〜20:00