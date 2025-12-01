公益財団法人ソニー音楽財団から、人気YouTubeコンテンツ「おやすみまえのクラシックBGM 〜Piano〜」の待望の第2弾動画が公開されます。

2025年11月28日(金)20:00より、ソニー音楽財団公式YouTubeチャンネル「こどものためのクラシック」にて配信を開始します。

YouTubeをはじめ国内外で人気を集めるピアニスト、ござ氏とBudo氏が出演します。

ソニー音楽財団「おやすみまえのクラシックBGM 〜Piano〜2 Played by Goza＆Budo」

公開日時：2025年11月28日(金) 20:00

公開チャンネル：ソニー音楽財団公式YouTubeチャンネル「こどものためのクラシック」

動画URL：https://www.youtube.com/channel/UCjtxBdsKe5RBSgcqTj_SL0A

「“生音”の、耳に心地の良いクラシック音楽で小さなお子さまから大人まで温かな気持ちになり、穏やかに眠れるように」というコンセプトで制作されたリラクゼーション動画です。

多くの続編を望む声に応え、第2弾の公開が実現しました。

Budoによる甘美で柔らかなピアノ・ソロ、ござによるクラシック名曲のオリジナル・アレンジ、そして2台ピアノによる温かなアンサンブルが楽しめます。

映像には安らぎを誘う欧州の風景が使用され、ピアノの音色と景色が溶け合う最上級の睡眠リラクゼーションコンテンツとなっています。

ピアニスト ござ

高い技術力と表現力を持ち、ネットでの動画投稿や生配信で人気を博しているピアニストです。

あらゆるジャンルのリクエストに即興アレンジで応える演奏スタイルが持ち味です。

テレビ番組への楽曲提供や音楽フェスへの出演など、多岐にわたる活躍を見せています。

ピアニスト Budo

独自の世界観で超絶技巧のクラシック音楽を奏でる動画がYouTubeで話題のピアニストです。

国内主要クラシックフェスや音楽イベントにも多数出演し、サントリーホールでのリサイタルを完売させる実力派です。

照明演出や自動演奏ピアノとの共演など、革新的なチャレンジでクラシック音楽界に新しい風を吹き込んでいます。

収録楽曲

本動画では以下の楽曲が演奏されています。

・ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女(ござ)

・マスカーニ：カヴァレリア・ルスティカーナ「間奏曲」(ござ)

・ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」第2楽章(ござ)

・シューマン：トロイメライ(Budo)

・リスト：愛の夢(Budo)

・スクリャービン：左手ためのプレリュード(Budo)

・フォーレ：パヴァーヌ(ござ＆Budo)

・フォーレ：ドリー組曲より「子守歌」(ござ＆Budo)

・チャイコフスキー：白鳥の湖「情景」(ござ＆Budo)

心地よいピアノの音色に包まれて、穏やかな眠りにつくための極上のBGM。

一日の終わりに、心身を癒やす特別なひとときを提供してくれる動画です。

ソニー音楽財団「おやすみまえのクラシックBGM 〜Piano〜2 Played by Goza＆Budo」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 極上のリラックスタイムをお届け！ソニー音楽財団「おやすみまえのクラシックBGM」第2弾 appeared first on Dtimes.