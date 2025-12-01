会議室利用をスマートに可視化！アクセル「OnTime Rooms」Ver.3

アクセルから、高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」と連携する会議室サイネージソリューション「OnTime Rooms」Ver.3の発売記念キャンペーンが実施されます。

2025年12月31日までの期間限定企画です。

ライセンスおよび初年度メンテナンス費用が通常価格の25％オフで提供されます。

アクセル「OnTime Rooms」Ver.3 スタートダッシュキャンペーン

期間：2025年12月31日まで

対象製品：「OnTime Rooms」Ver.3

特典：ライセンスおよび初年度メンテナンス費用を25％割引

「OnTime Rooms」Ver.3は、リリース直後から多くの問い合わせを集めている注目のソリューションです。

今回のキャンペーンは、導入をよりスムーズに支援するために企画されました。

なお、2025年11月に既に購入済みのユーザーにも遡って適用される、手厚いサポート内容となっています。

OnTime Rooms

「OnTime Rooms」は、会議室前のデジタルサイネージや、開催中の会議一覧・利用状況を表示するサイネージシステムです。

「OnTime Group Calendar」と独自のAPI連携により動作します。

サーバー構成はグループカレンダーと独立して動作し、同一または別のWindowsマシン上で実行可能です。

端末には市販の各種タブレットを利用でき、柔軟な環境構築が可能です。

コストパフォーマンスに優れたライセンス体系

主要機能が「OnTime Group Calendar」に実装されているため、低価格での提供が実現されています。

ライセンス数は同期連携する会議室の数でカウントされます。

端末の台数はサーバーが許す限り無制限に設置可能です。

会議室前と室内にデジタルサインを設置し、さらにフロア各所に一覧表示サイネージを複数配置するといった運用も追加コストなしで行えます。

会議室の利用状況を可視化し、オフィスの利便性を高めるデジタルサイネージ。

お得に導入できるこの機会を活用し、スマートなオフィス環境を整えてみてはいかがになるキャンペーンです。

アクセル「OnTime Rooms」Ver.3 スタートダッシュキャンペーンの紹介でした。

