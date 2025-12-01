PS Storeのブラックフライデーセールが本日12月1日まで「アストロボット」や「SILENT HILL f」も対象に
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Black Friday（ブラックフライデー）」を開催している。期間は12月1日23時59分まで。
本セールでは、ゲームの祭典「The Game Awards 2024」にてゲーム・オブ・ザ・イヤー（GOTY）を獲得したアクション「アストロボット」が34%オフ、日本が舞台のサイコロジカルホラー「SILENT HILL f」が20%オフで販売されている。他にもアクションRPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や、アクション「ELDEN RING」といったPS5版およびPS4版タイトルが多数ラインナップ。期間中、最大80%オフのお買い得で提供される。
対象タイトル紹介（一部）
「アストロボット」
価格：7,980円→5,266円（34%オフ）
「SILENT HILL f」
価格：8,580円→6,864円（20%オフ）
「FINAL FANTASY VII REBIRTH」
価格：9,878円→4,939円（50%オフ）
「ELDEN RING PS4 & PS5」
価格：9,240円→6,006円（35%オフ）
