【PS Store：Black Friday】 12月1日まで開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Black Friday（ブラックフライデー）」を開催している。期間は12月1日23時59分まで。

本セールでは、ゲームの祭典「The Game Awards 2024」にてゲーム・オブ・ザ・イヤー（GOTY）を獲得したアクション「アストロボット」が34%オフ、日本が舞台のサイコロジカルホラー「SILENT HILL f」が20%オフで販売されている。他にもアクションRPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や、アクション「ELDEN RING」といったPS5版およびPS4版タイトルが多数ラインナップ。期間中、最大80%オフのお買い得で提供される。

対象タイトル紹介（一部）

「アストロボット」

価格：7,980円→5,266円（34%オフ）

「SILENT HILL f」

価格：8,580円→6,864円（20%オフ）

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

価格：9,878円→4,939円（50%オフ）

「ELDEN RING PS4 & PS5」

価格：9,240円→6,006円（35%オフ）

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)Konami Digital Entertainment

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

ELDEN RINGTM & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2022 FromSoftware, Inc.