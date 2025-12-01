ブンデスリーガ 25/26の第12節 ハンブルガーSVとシュツットガルトの試合が、11月30日23:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはアレクサンダー・ロッシング（FW）、ロベルト・グラツェル（FW）、ラヤン・フィリップ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはバドレディン・ブアナニ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。ハンブルガーSVのアレクサンダー・ロッシング（FW）のアシストからロベルト・グラツェル（FW）がゴールを決めてハンブルガーSVが先制。

34分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ロベルト・グラツェル（FW）に代わりランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

40分、シュツットガルトが選手交代を行う。クリス・ヒューリッヒ（MF）からデニス・ウンダブ（FW）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とハンブルガーSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

シュツットガルトは後半の頭から選手交代。パスカル・シュテンツェル（DF）からジェイミー・ルウェリング（MF）に交代した。

54分シュツットガルトが同点に追いつく。ジェイミー・ルウェリング（MF）のアシストからデニス・ウンダブ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

58分、シュツットガルトが選手交代を行う。ニコラス・ナーティ（MF）からアンジェロ・シュティラー（MF）に交代した。

67分、ハンブルガーSVは同時に3人を交代。ウイリアム・ミケルブレンシス（DF）、サンビ・ロコンガ（MF）、ラヤン・フィリップ（FW）に代わりギオルギ・ゴチョレイシュビリ（DF）、ファビオ・ビエイラ（MF）、ファビオ・バルデ（FW）がピッチに入る。

81分にハンブルガーSVのアレクサンダー・ロッシング（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

87分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ラモン・ヘンドリックス（DF）、バドレディン・ブアナニ（MF）に代わりマクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）、ラザール・ヨバノビッチ（FW）がピッチに入る。

88分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）からギレルメ・ラモス（DF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ハンブルガーSVが逆転。ファビオ・ビエイラ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、ハンブルガーSVが2-1で勝利した。

なお、シュツットガルトは23分にパスカル・シュテンツェル（DF）、74分にチェマ（MF）、81分にデニス・ウンダブ（FW）、87分にヨシュア・バグノマン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 01:40:27 更新