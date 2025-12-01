プロ・リーグ 25/26の第16節 ゲンクとルーベンの試合が、12月1日00:00にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクはユーセフ・エラビ（FW）、ノア・スタンバーグ（FW）、ダーン・ヘイマンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンはチュクブイキム・イクウェメシ（FW）、マチュー・マルテンス（MF）、ティボー・フェルリンデン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ルーベンは後半の頭から選手交代。ヘノク・テクラボ（MF）からオスカル・ヒル（DF）に交代した。

50分に試合が動く。ゲンクのコンスタンティノス・カレサス（MF）のアシストからムハイド・サディック（DF）がヘディングシュートを決めてゲンクが先制。

67分、ルーベンは同時に2人を交代。ルカシュ・ラコミー（MF）、ティボー・フェルリンデン（FW）に代わりユセフ・マジズ（MF）、ソリー・カバ（FW）がピッチに入る。

75分、ゲンクは同時に2人を交代。ユーセフ・エラビ（FW）、パトリック・フロショフスキー（MF）に代わりオ・ヒョンギュ（FW）、ニコラス・サットルベルガー（MF）がピッチに入る。

78分ルーベンが同点に追いつく。ダビ・オポキュ（DF）のアシストからソリー・カバ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

79分、ルーベンが選手交代を行う。ダビ・オポキュ（DF）からキャスパー・テルホ（FW）に交代した。

81分ゲンクが逆転。コンスタンティノス・カレサス（MF）のアシストからダーン・ヘイマンス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ゲンクが2-1で勝利した。

なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

2025-12-01 02:01:08 更新