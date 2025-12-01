ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)から、銀座旗艦店限定の刻印サービス「Name Gift」にHALOシリーズが新たに加わります。

2025年12月8日(月)より提供が開始されます。

革新的で創造性の高いシャンパーニュブランドとして躍進するANGEL CHAMPAGNE。

好評を博している刻印サービスに、待望のラインナップが追加されました。

ANGEL CHAMPAGNE「HALO Name Gift」

サービス開始日：2025年12月8日(月)

対象店舗：ANGEL CHAMPAGNE銀座店

価格：3,000円(税込) ※サービスのみの価格、ボトル代は別途

納品時期：注文から約1週間(郵送)

記念日や誕生日など、大切な瞬間を彩る特別な贈り物として人気の刻印サービスです。

高級感あふれる銀の箔で、ボトルに文字を刻むことができます。

今回新たに、7色のカラーバリエーションを揃えたHALOシリーズが対象となりました。

贈る人の想いを、これまで以上に深く、美しく表現できるサービスです。

サービス詳細

対象となるシャンパーニュは、「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALOシリーズ」の全7色です。

刻印可能な文字数は3〜7文字です。

使用できる文字は、大文字のローマ字と『＆』『.』の記号となります。

色鮮やかなボトルと銀の箔押しが織りなすコントラストが、ギフトとしての価値を一層高めます。

ANGEL CHAMPAGNEについて

「ANGEL CHAMPAGNE」は、「完全なる美」を探究するという意味を込めて名付けられたブランドです。

名高いエノロジストと経験豊富な醸造責任者の監視の下、類のない味わいが造り出されています。

ロンドン・ソムリエ・ワイン・アワード2019では、史上初となる全3種でのゴールドメダルを受賞しました。

視覚的にも味覚的にもダイレクトに伝わる、最高級品の味わいとスタイルが魅力です。

大切な人への贈り物に、世界に一つだけの刻印ボトルを。

銀座旗艦店でしか叶わない、特別な体験を提供する新サービスです。

ANGEL CHAMPAGNE「HALO Name Gift」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 7色の輝きに想いを刻む！ANGEL CHAMPAGNE「HALO Name Gift」 appeared first on Dtimes.