オリックス・佐野皓大外野手（２９）が、現役引退することが３０日、分かった。近年は足首や太もも裏、膝などの故障に苦しみ、今季は１軍出場なし。１０月に球団から来季の構想外を通告されていた。今後の進路と向き合い、１１年間のプロ野球人生に区切りをつけた。

「ここまでプレーさせていただき、いろんな方に支えられました。僕なりに一生懸命できたと思います」。大分高から投手として、１４年のドラフト３位で入団。３年目に突然、投球動作に支障が出た。オフに野手転向。育成選手として再出発し、才能を開花させた。

輝いたのは２２年４月９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）。１点を追う５回に逆転３ランを放った。先発は山本（ドジャース）。球団新記録の１８連勝に貢献した。戦力外通告を受けると、１０月末に米国を訪れ、ワールドシリーズのドジャース戦を観戦。「かわいい弟みたいな感じで、変わらなかったですね…」と特別な後輩と会話し、気持ちにも整理をつけた。

２０年には自己最多の２０盗塁。同じ９月２日生まれで俊足巧打の外野手として期待され、１０年に２４歳の若さで死去した小瀬浩之さんの背番号「４１」を受け継いだシーズンだった。由伸や山下ら多くの後輩から慕われた兄貴分。悔いなく、ユニホームを脱ぐ。

◆佐野 皓大（さの・こうだい）１９９６年９月２日、大分県生まれ。２９歳。大分高では３年夏に甲子園出場し、１４年のドラフト３位でオリックス入団。１７年オフに内野手へ転向し、育成選手として再契約。１８年７月３１日に外野手として支配下登録。２３年に両打ちから右打ちに登録変更。通算成績は３４２試合で打率１割９分９厘、５本塁打、２６打点、５０盗塁。今季年俸１７００万円。１８２センチ、８０キロ。右投右打。既婚。