お風呂で頭皮と顔をケア！ハンブラザーズ「クリオネ スパプラス(CLiONE spa+)」

美容機器ブランド「CLiONE(クリオネ)」を展開するハンブラザーズ株式会社から、EMS搭載美容ブラシ「クリオネ スパプラス(CLiONE spa+)」が登場。

2025年11月28日より一般販売が開始されます。

応援購入サービス「Makuake」にて達成率8000％超を記録した話題の製品です。

ハンブラザーズ「クリオネ スパプラス(CLiONE spa+)」

一般販売開始日：2025年11月28日

価格：38,500円(税込)

カラー：ピンクゴールド

販売場所：直営店「Pstation」、全国のサロン等

EMSを搭載し、髪をとかしながら髪・頭皮・顔を手軽にケアできる美容ブラシです。

忙しい毎日の中で、特別な時間を確保することなく、日常の動作の中で本格的なケアを完結できる「新世代ブラシ」として開発されました。

「ながらケア」で、私史上最高のツヤ髪と引き締まった表情を目指せます。

頭皮から顔までアプローチするEMS機能

独自のEMS(低周波)が、ブラシを通して頭皮や表情筋を心地よく刺激します。

髪をとかすだけで、頭皮のケアに加え、機器を上方向へ移動させることでお顔のリフトケアまで同時に行えます。

EMSは3波形で、レベル調整は10段階から選択可能です。

さらに、赤と青のLEDや、静電気を防止するマイナスイオン機能も搭載されています。

お風呂でも使える防水仕様

IPX6の防水仕様により、バスタイムでの使用が可能です。

シャンプーやトリートメント中にも使えるため、リラックスしながら効率的にケアを行えます。

毎日のバスタイムがエステのような美容時間に変わります。

多機能でありながら使いやすさを追求した、現代人のニーズに応える美容機器。

毎日たった3分で、手軽に美しさを磨くことができるアイテムです。

