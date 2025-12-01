本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年12月のサービス終了タイトルは7本。今月はカジュアルタワーディフェンス「運任せの召喚士」や、ライトノベル原作でコミカライズやアニメも展開されている「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」のアプリゲーム、通称「ナナマジ」、ハイスピードレイドアクション「メテオアリーナ・スターズ」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンといった今後の施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、遊び残しがないように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年12月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 運任せの召喚士 エヌ・シー・ジャパン 2024年12月11日 2025年12月9日 Eternal Crypt - Wizardry BC - ZEAL NOVA 2024年3月7日 2025年12月15日 第七王子 マスターオブマジック Dynamic track 2024年12月11日 2025年12月17日 JIN's library メディアシーク 2021年7月19日 2025年12月17日 メテオアリーナ・スターズ でらゲー 2025年6月25日 2025年12月25日 コインムスメ ドリームレース! Eureka Entertainment Ltd. 2025年8月8日 2025年12月26日 ロード・オブ・ザ・リング：戦いの幕開け NetEase Games 2022年4月14日 2025年12月31日

2025年12月9日12時 サービス終了

メーカー：エヌ・シー・ジャパン

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

本作は、画面をタップすることで様々な召喚獣を呼び出し、敵を撃破しながら自陣を守り抜いていくタワーディフェンスゲーム。友だちや他のプレーヤーと協力しながら、召喚獣を召喚し迫りくる敵を倒して、WAVE80まで生き残ることがゲームの目的となっている。

本作の肝となるのはタイトルにもあるとおり「運」。運次第では強力な召喚獣を序盤から呼び出し、ゲームを有利に進めることも可能。ただし、同じ召喚獣が3体揃った場合に行なえる合成や、フィールド上に呼び出せる召喚獣の上限数を気にしたりといった戦略も重要。遊び方は至ってシンプルだが、奥深いゲーム性で何度もプレイしたくなる魅力がある。

【【運任せの召喚士】ゲーム紹介PV】

2025年11月5日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年12月9日12時となることが明かされた。理由については、「今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったため」としている。2024年12月11日のサービス開始から約1年での終了となる。

サービス終了後、未使用のゲーム内有償通貨については払戻しが行なわれる予定で、詳細については後日、公式サイトにて案内するとしている。

なお、払戻し及び各種問い合わせの際にはデータ確認を行なう必要があり、サービス終了までにアカウント連携を行なっていない場合は払戻しができなくなるとのこと。該当する方は注意していただきたい。

□「サービス終了のお知らせ」のページ

□Google Play「運任せの召喚士」のページ

□App Store「運任せの召喚士」のページ

2025年12月17日15時 サービス終了

メーカー：Dynamic track

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

本作は、ライトノベルを原作とし、コミカライズ、TVアニメなども展開されている「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」のゲームアプリ。原作やアニメの魅力はそのままに、作品に登場するキャラクターを操作しながら、次々と襲ってくる無数の敵を多種多様なスキルを使ってなぎ倒していく爽快アクションバトルゲームとなっている。

オートバトルで誰でも簡単に爽快バトルが味わえる一方で、操作するキャラクターに合わせて魔術・剣術・気術のメインスキルを強化していく育成システムはやりごたえも抜群。また、原作ストーリーの追体験ができるほか、本作でしか見られないオリジナルストーリーやイラスト、ボイスも多数収録されている。

【『ナナマジ』ついにリリース！】

2025年10月15日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年12月17日15時となることが明かされた。2024年12月11日のサービス開始から約1年での終了となる。

公式サイトではサービス終了までのスケジュールが掲載されており、イベント、ランキングバトルの更新は引き続き実施予定としている。

未使用のゲーム内有償通貨については、サービス終了から2026年2月20日15時まで払戻申請受付が実施される。払戻しを希望する人は、アプリ内の設置される専用画面から手続きを行なえる。

なお、払戻し手続きの際はプレイヤーID、プレイヤー名、メールアドレスが必要。アプリを削除するとIDやプレイヤー名が失われるので、全ての手続きが完了するまではアプリの削除は控えるようにしてほしい。

□「ナナマジ」の公式サイト

□Google Store「ナナマジ」のページ

□App Store「ナナマジ」のページ

2025年12月25日11時 サービス終了

メーカー：でらゲー

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

本作は、でらゲーによるスマホ向けのハイスピードレイドアクションゲーム。元々は「メテオアリーナ」というタイトルで配信されていたが、2025年6月25日に「メテオアリーナ・スターズ」とタイトルを一新してリブート。PvP形式のパーティー×シューターゲームから、3人のプレーヤーでチームを組んで巨大なボスの撃破を目指す「PvE共闘ハイスピードレイドアクション」とゲームジャンルを大きく変えて登場した。

「メテオ」と呼ばれる必殺技が勝利への鍵となっており、様々なメテオ効果で戦略を組むことで、効率よくゲームを進められる。移動は高速ダッシュのみ、操作はフリップ&タップの2つのみで至ってシンプル。敵の攻撃をタイミングよく避けることでCOUNTER DASHが発動し、メテオゲージなどを一気に溜めることができる。また、ボスを倒して得た素材でのキャラ育成などやり込み要素も。40種類を超える個性的なキャラクターたちも本作の魅力となっている。

【メテスタのトリセツ動画📕【メテスタ公式】】

2025年11月20日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年12月25日11時となることが明かされた。2025年6月25日のサービス開始から約半年での終了となる。

公式サイトのお知らせではサービス終了までのスケジュールと合わせてゲーム内有償通貨の払戻しについても案内されており、払戻しの申し出期間はサービス終了後から2026年2月23日23時59分まで。

なお、払戻しのはアプリ内から問い合わせをする必要があるため、手続きが完了するまではアプリのアンインストールは控えるようにしてほしい。

□【重要】「ダイヤ（有償）」払戻しのご案内

□『メテオアリーナ・スターズ』の今後のサービスに関するお知らせ

□Google Play「メテオアリーナ・スターズ」のページ

□App Store「メテオアリーナ・スターズ」のページ

(C)Richalien Inc. Licensed to NC Japan K.K.

(C) 謙虚なサークル・講談社/「第七王子」製作委員会

(C) Dynamic track

(C)でらゲー・テレビ朝日・ファンクルー